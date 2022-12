Livro traz as pessoas como protagonistas das Cidades Inteligentes

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de dezembro de 2022.

Como entender e definir o que é uma Cidade Inteligente atualmente? Em que a hiperconectividade e o imediatismo trazido pelas novas tecnologias parecem, paradoxalmente, afastar cada vez mais o cidadão do debate público? Essas e outras questões são abordadas no livro “Cidades Inteligentes em Perspectiva – sem gente a cidade é uma triste ficção”, do empresário Luiz Alberto Rodrigues, fundador e CEO da Eicon Tecnologia, empresa que desenvolve soluções para a administração pública.

Na obra, que terá lançamento oficial no dia 12 de dezembro, às 19h, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo, Luiz Alberto traz uma reflexão sobre o papel tecnologia e sua relação com quem, na sua opinião, deveria estar no centro do debate sobre as Cidades Inteligentes: as pessoas. O prefácio foi escrito pelo professor José Pacheco, educador, membro do Conselho Nacional da Educação e especialista em educação para inovação.

“Estou muito feliz e espero que as questões apresentadas no livro possam fortalecer a forma como tenho pensado as novas possibilidades das cidades, sob a luz de uma tecnologia que é facilitadora de processos e, antes de mais nada, inclusiva, pois nós somos parte de um país que precisa definitivamente ocupar seu lugar de destaque no mundo”, diz o autor.

Paulista de Bauru, Luiz Alberto iniciou sua carreira como servidor público no município de São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo, como fiscal de renda. A experiência na posição lhe possibilitou identificar os gargalos que prejudicam a modernização da gestão pública. A partir disso, fundou a Eicon, há 38 anos, com o objetivo de oferecer às administrações ferramentas de gestão que eliminam a ineficiência e a burocracia. Com inúmeros artigos publicados nos principais jornais do país, Luiz Alberto também é autor de Gestão Pública: Planejar, Controlar e Responsabilizar é a Solução; Inteligência Pública na Era do Conhecimento; Desvendando o Pregão Eletrônico e Sistemas de Informação na Administração Pública; e mantém o site www.luizalbertorodrigues.com.br, em que compartilha textos e reflexões sobre gestão pública.