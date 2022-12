Ad Tech atuante no Brasil ganha Prêmio de Inovação do Google 2022

9 de dezembro de 2022.

A Ad Tech MonetizeMore, empresa canadense de mídia programática com atuação no Brasil, ganhou o Prêmio de Inovação do Google de 2022 graças ao Traffic Cop — tecnologia própria capaz de detectar e bloquear tráfego inválido (IVT). A premiação é concedida anualmente a empresas de tecnologia de anúncios com as soluções mais inovadoras para publishers e que mais fazem diferença para o mercado da programática.

Esta não foi a primeira vez que o Google reconheceu a importância do Traffic Cop para a indústria da mídia programática. Em 2020 a ferramenta também ganhou o prêmio de tecnologia mais inovadora para publishers.

Tráfego inválido na indústria de mídia programática

À medida que a indústria de mídia programática cresce, a fraude publicitária também evolui, o que reforça a necessidade de criar estratégias para se proteger. Vale salientar que é considerado tráfego inválido não só o tipo de tráfego do site, mas também políticas de conteúdo e as relacionadas às configurações de anúncios.

“O que muitos editores e parceiros certificados do Google não entendem é que o tráfego inválido não é apenas sobre a qualidade do tráfego em si, mas pode ser também uma violação da política de configuração de anúncios, como Ad Stacking (empilhamento de anúncios), anúncios ocultos, atualizações agressivas e spam de cliques”, explica Kean Graham, CEO da MonetizeMore.

Há poucos meses a MonetizeMore também marcou presença no relatório de negócios de 2022 do Globe and Mail, com uma taxa de crescimento de três anos de 321% e faturamento total de 25 milhões de dólares em 2021.

A evolução da empresa vai ao encontro do aumento do investimento feito em mídia programática nos últimos anos pelo mercado brasileiro. Para 2023, segundo dados do Statista, estima-se que 83% dos valores investidos em mídia digital no país — algo em torno de 10 bilhões de dólares — sejam negociados via meios programáticos, ou seja, de forma automatizada, sem interferência humana.

Presente no mercado desde 2010, a MonetizeMore ganhou espaço no Brasil como uma plataforma de Ad Ops que oferece soluções para otimização de anúncios com foco no aumento da receita e proteção contra tráfego inválido.

A Ad Tech conta com uma equipe de mais de 220 pessoas na América do Norte, Europa, Ásia e América Latina e gerencia, atualmente, a receita de anúncios de 1500 editores em 40 países através de sua plataforma de gerenciamento, chamada PubGuru.