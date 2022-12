Brasileiras preferem notas florais, amadeiradas e cítricas em perfumação

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de dezembro de 2022.

Uma pesquisa da Flora, indústria de bens de consumo detentora das marcas Neutrox, Francis e Phytoderm, aponta que os perfumes florais são os preferidos das brasileiras. O estudo respondido por mais de 500 consumidoras mostrou que 32% delas gostam mais das notas florais, seguido pelas amadeiradas (21%) e, em terceiro, a preferência fica para os cítricos, com 19%.

O caminho olfativo de flores é muito versátil. De acordo com a pesquisa, as notas cítricas fazem muito sucesso, especialmente durante as estações mais quentes do ano, pois apresentam acordes suaves que proporcionam sensação de refrescância. As fragrâncias preferidas das brasileiras podem ser encontradas não só em perfumes, como também em produtos de cuidados pessoais, como sabonetes, óleos corporais, hidratantes e desodorantes.

As indústrias de cosméticos investem em tecnologia e ingredientes-chave que seguem as tendências do mercado, lançando soluções que atendam às diferentes necessidades de cada pessoa.