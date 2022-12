Curso gratuito oferece certificado em Ciência de Dados

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de dezembro de 2022.

Estão abertas as inscrições para um bootcamp de carreira gratuito voltado para pessoas que querem adquirir habilidades na área de Ciência de Dados, mesmo que não tenham conhecimento técnico em tecnologia. O bootcamp é oferecido pela Faculdade Sirius e inclui mentoria de carreira e certificado.

“A área de Ciência de Dados é uma das mais promissoras do mundo da tecnologia. A Harvard Business Review a considerou a ‘a profissão mais sexy do século XXI‘. Acreditamos que, num futuro próximo, não existirão líderes que não saibam tomar decisões baseadas em dados.”, afirma Arnobio Morelix, CEO da Facldade Sirius e cientista de dados com passagens pela revista INC. Magazine e pela universidade de Stanford, nos EUA.

O bootcamp será ministrado online e de forma gratuita, oferecendo três masterclasses e uma sessão de mentoria individual, com o objetivo de ajudar cada participante a evoluir sua carreira e adicionar a ciência de dados às suas habilidades. Aos que completarem as aulas, será concedido certificado.

“Não se trata apenas de formar cientistas de dados, mas de ajudar profissionais de diversas áreas a trabalharem com dados. Um profissional de RH, por exemplo, pode trabalhar com People Anaytics, o de marketing, com Business Intelligence. Toda área pode se beneficiar do conhecimento de análise de dados”, completa Morelix.

O bootcamp “Como Criar Uma Carreira Extraordinária em Liderança com Ciência de Dados” será ministrado online a partir do dia 14 de dezembro e as inscrições podem ser feitas através deste link.