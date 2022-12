Nutricionista destaca os principais suplementos para uma vida saudável

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de dezembro de 2022.

No mundo atual é cada vez mais comum as pessoas apresentarem deficiência de vitaminas e minerais devido a inúmeros fatores: dieta baseada em alimentos ultraprocessados, baixo consumo de alimentos frescos, alimentos menos nutritivos devido ao empobrecimento dos solos, excesso de estresse, dentre outros.

Por outro lado, cresce a preocupação com a necessidade de alterar hábitos e adotar uma alimentação mais saudável, com reflexos positivos para a saúde. E, para quem deseja este novo padrão, o uso de suplementos alimentares pode ser um aliado.

Importante sempre frisar que os suplementos têm caráter de complementação na dieta, para que a ingestão de nutrientes alcance as quantidades ideais diariamente, ou seja, eles não substituem os alimentos e devem ser conciliados com uma nutrição balanceada.

“Os bons hábitos contribuem para a saúde e para o bom funcionamento do organismo como um todo. Os suplementos são capazes de fornecer doses concentradas de nutrientes fundamentais de forma simples e prática, ajudando assim no aporte destes componentes fundamentais É a tecnologia facilitando a boa nutrição. Importante sempre prestar atenção nos rótulos e procurar ajuda especializada para que os resultados sejam os melhores possíveis”, explica a nutricionista da Puravida, Alessandra Feltre.

Apesar da individualidade e das necessidades especiais de cada indivíduo, existem nutrientes primordiais básicos que são amplamente recomendados pelos profissionais de saúde, já que a ingestão abaixo da ideal é generalizada na maior parte da população, como as vitaminas A, C, D, E, além do complexo B, magnésio, ômega 3, cálcio e zinco.

Vale destacar que os produtos mais procurados entre os suplementos alimentares costumam ser aqueles ricos em vitaminas, colágeno e ômega 3, principalmente para atletas, mulheres e idosos. A nutricionista aponta algumas vitaminas importantes, em que alimentos podem ser encontradas e os males que a deficiência acarreta ao organismo, lembrando que todas podem ser facilmente absorvidas na forma de suplementos.

A vitamina A é fundamental para o funcionamento do sistema visual, saúde das mucosas e do sistema imune e é encontrada especialmente no fígado, ovos, carnes, peixes, leite e derivados. Vegetais como a cenoura e batata-doce fornecem o beta-caroteno, que o corpo consegue converter em vitamina A. Sua deficiência afeta as estruturas epiteliais de diferentes órgãos, sendo os olhos os mais atingidos.

A vitamina C é antioxidante e ajuda na imunidade: está em frutas como laranja, limão, acerola e em legumes como brócolis e couve. A falta pode diminuir a proteção do organismo aos radicais livres, prejudicar a eficiência da imunidade e prejudicar a síntese e manutenção do colágeno.

Já a vitamina E tem função antioxidante e pode ser encontrada na semente de girassol, amêndoas e nozes. As vitaminas do complexo B são indispensáveis para a produção de energia (ATP), para o bom funcionamento do sistema nervoso e de diversos processos metabólicos. A sua falta pode acarretar em fraqueza muscular, cansaço, irritação, ansiedade, problemas nas mucosas, anemia e sistema imune menos eficiente. Estas vitaminas estão presentes nas carnes, ovos, folhas, vegetais, cereais integrais, sementes e leguminosas.

O magnésio participa de mais de 600 reações químicas no organismo, participa da produção de energia, neurotransmissores, hormônios, auxilia as funções musculares e nervosas e as regulações da pressão arterial. Também é importante para a saúde óssea e pode ser encontrado em folhas verdes, spirulina, clorella, cacau, gergelim, cereais integrais, verduras, legumes e frutas. A sua deficiência pode provocar fraqueza, fadiga, dificuldades para relaxar e um metabolismo menos eficiente.

O cálcio é o componente fundamental dos ossos e dentes e também participa das transmissões nervosas. É encontrado principalmente no leite e derivados, mas também em sardinhas (com espinha), sementes e folhas verdes. A falta pode ocasionar doenças graves relacionadas aos ossos, como a osteoporose.

O ferro pode ser encontrado nas carnes em geral, como as vermelhas, frango, peixes e crustáceos, gema de ovo, feijão e outros legumes e vegetais verdes escuros. É um importante reforço para evitar a anemia. A falta de ferro pode provocar cansaço

O zinco fortalece o sistema imunológico, previne infecções e é importante para a síntese de hormônios. Pode ser encontrado em ostras, carne vermelha, frutos do mar e feijão e sua falta pode acarretar em queda de cabelo, impotência e problemas de cicatrização.

Já o ômega 3, na forma de DHA e EPA, é encontrado em quantidades significativas apenas em peixes e frutos do mar, e nem sempre está presente na alimentação diária, por isso, a suplementação pode ser uma aliada: o ômega 3 é componente do cérebro e dos olhos, participa de inúmeros processos importantes do metabolismo, com destaque para o equilíbrio dos mecanismos inflamatórios. Boas quantidades desse nutriente contribuem para baixar os triglicerídeos.