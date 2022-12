Pesquisa do Gartner Group aponta as tendências do setor de tecnologia para 2023

* Por: DINO - 9 de dezembro de 2022.

Uma pesquisa realizada pelo Gartner Group apontou as principais tendências na área de tecnologia para o ano de 2023 que incluem a importância de estar em conformidade com a ESG e a sustentabilidade, o metaverso, aplicativos específicos, inteligência artificial e segurança da informação. Além disso, o estudo ainda ressalta a importância do setor de TI que, a cada dia, assume posição mais estratégica nas empresas e também o pioneirismo, no qual, as organizações que conseguirem ser inovadoras e saírem na frente, ganharão muito mais credibilidade e a confiança dos consumidores.

Tendências para o ano de 2023

Sustentabilidade

As questões de ESG (Governança ambiental, social e corporativa) estão sendo muito discutidas e a tendência é que permeiem toda a estratégia das empresas, inclusive do setor de TI que deverá estar atento ao investimento a ser realizado em tecnologia e o quanto isso irá impactar o meio ambiente. Segundo Ricardo Nunes, CEO da TRIYO Tecnologia, “muito mais de reduzir custos, os gestores de TI deverão encontrar novas formas de acelerar a transformação digital através da inovação em sua área operacional.”

Depois do lucro e receita, as mudanças ambientais, sociais e o conceito de ESG estão entre as prioridades dos investidores, segundo estudo da Gartner. “Para tanto, será necessário que as empresas repensem sua estrutura para que se obtenha mais eficiência energética e de serviços de TI, permitindo a sustentabilidade empresarial e a satisfação dos clientes”, menciona Ricardo Nunes.

Metaverso

O estudo do Gartner estima que o metaverso terá uma economia virtual própria, habilitada por NFTs (moedas digitais e tokens não fungíveis). Até 2027, a análise prevê que mais de 40% das grandes instituições em todo o mundo usarão uma combinação de Web3, Nuvem, Realidade Aumentada (RA) e Gêmeos Digitais em projetos baseados em metaversos destinados a aumentar a receita.

Superapps

O conceito de superapp é a combinação de recursos de um aplicativo, uma plataforma e um ecossistema em um único software e fornece um ambiente para terceiros desenvolverem e publicarem seus próprios miniaplicativos. Até 2027, o Gartner prevê que mais de 50% da população global serão usuários ativos diários de vários superapps.

Inteligência Artificial Adaptável

Estes sistemas têm como objetivo o aprimoramento contínuo e aprendizado com base em novos dados para se adaptar rapidamente às mudanças que não estavam previstas anteriormente no seu desenvolvimento inicial. Isso faz com que sejam muito úteis em operações com mudanças rápidas no ambiente externo ou produtos em constante atualização.

Sistema imunológico digital

A imunidade digital combina informações baseadas em dados sobre operações, testes automatizados, resolução automatizada de incidentes, engenharia de software nas operações de TI e segurança na cadeia de suprimentos de aplicativos para aumentar a resiliência e a estabilidade dos sistemas. O Gartner prevê que, até 2025, as empresas que investirem no desenvolvimento de imunidade digital reduzirão o período de inatividade do sistema em até 80%, gerando maior rentabilidade e receita para as organizações.

Observabilidade aplicada

A observabilidade aplicada permite que as empresas explorem seus dados de forma a obter vantagem competitiva e, sendo bem planejada, auxilia na tomada de decisões estratégicas com respostas mais rápidas. Os dados observáveis refletem os artefatos digitalizados, como logs, rastreamentos, chamadas de API, tempo de permanência, downloads e transferências de arquivos, que aparecem quando uma pessoa realiza qualquer tipo de ação.

Gestão de Confiança, Risco e Segurança de Inteligência Artificial

O gerenciamento de confiança, risco e segurança da Inteligência Artificial exige que participantes de diferentes unidades de negócios trabalhem juntos para implementar novas medidas. Cresce a necessidade das empresas reforçarem o seu sistema de segurança, preservando os dados dos clientes e parceiros.

Plataformas de Nuvem do setor

Até 2027, o Gartner prevê que mais de 50% das organizações usarão plataformas de Nuvem de setor para acelerar suas iniciativas de negócios. Seu conceito baseia-se na combinação de software como serviço (SaaS), plataforma como serviço (PaaS) e infraestrutura como serviço (IaaS), fornecendo conjuntos de recursos modulares específicos da área para dar suporte ao negócio. As empresas que tiverem iniciativas baseadas nessas plataformas terão mais chances de se diferenciar no mercado, além de ganharem mais agilidade nas ações de vendas com seu consumidor.

Engenharia de plataforma

Otimizar a experiência do desenvolvedor e acelerar a entrega de valor ao cliente é o grande objetivo da engenharia de plataforma. Ela é importante para agilizar o processo de desenvolvimento de produtos e gerenciamento do seu ciclo de vida, favorecendo a experiência de compra do consumidor.

Realização de valor sem fio

A tendência será as empresas utilizarem soluções sem fio para atender a todos os ambientes, desde Wi-Fi no escritório, serviços para dispositivos móveis, serviços de baixo consumo de energia e até conectividade de rádio. A transformação digital evolui a cada hora e portanto, é importante se atentar às tendências na área de TI, pois isso ajudará os gestores a procurarem por soluções inovadoras que vão além da tecnologia em si e que englobam fatores para acelerar o processo operacional, produtividade, redução de custos e melhor experiência do consumidor, menciona Ricardo Nunes, CEO da TRIYO Tecnologia.