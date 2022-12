Tecnotree avança para adquirir a principal plataforma de AIML: CognitiveScale na América do Norte vai melhorar ainda mais a penetração de casos de uso 5G

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de dezembro de 2022.

A Tecnotree é líder de mercado em Sistemas de Suporte a Negócios (BSS) digitais prontos para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A presença global da empresa com mais de 90 clientes de telecomunicações em 70 países ao redor do mundo, suporta ecossistemas de mais de 1 bilhão de assinantes. A Tecnotree é a primeira prestadora de Serviços de Plataforma Digital a ser certificada como “Platinum Badge” pelo TM Forum para padrões de API aberta do mundo real. A empresa também fornece ecossistema de parceiros B2B2X e serviços fintech para monetização, além da conectividade em jogos, saúde, educação e bancos. A Tecnotree foi reconhecida pela Gartner por sua gestão de receita e monetização, bem como por soluções de gerenciamento da experiência do cliente, e desfruta de uma posição de liderança na Nasdaq Helsinki desde 2020.

A CognitiveScale (CS) é pioneira nos Estados Unidos no espaço de engenharia de IA e fornece soluções para desenvolvimento e implementação de IA empresarial escalável. A CognitiveScale é apoiada por mais de 100 patentes de IA concedidas e sua premiada plataforma Cortex capacita as empresas a infundir inteligência de decisão confiável em processos e aplicativos de negócios, maximizando a experiência total do cliente e a eficiência operacional. Atualmente, a plataforma fornece insights hiperpersonalizados para mais de 100 milhões de clientes nos setores de saúde, imóveis, bancos, seguros e comércio. A CognitiveScale também foi reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial por impactar positivamente os negócios e a sociedade por meio de IA responsável e é apoiada por investimentos da Norwest Venture Partners, Intel Capital, IBM, Westly Group, M12 (Microsoft Ventures), Anthem e USAA.

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Corporation, afirmou: “O objetivo de longo prazo da Tecnotree é fornecer insights inteligentes que irão acelerar a monetização do 5G e os recursos de experiência total para seus clientes a nível mundial. Esse objetivo agora é realizado por meio da plataforma Cortex da CS e aprofundará nossos casos de uso de telecomunicações atuais e estabelecerá ainda mais a Tecnotree como provedora de serviços digitais no mercado norte-americano. A CS vem com um vasto conjunto de clientes nas áreas de Healthcare e Fintech que terão um efeito multiplicador positivo em nosso ecossistema B2B2X. Esta transação está alinhada com nossa atual estratégia global e as expectativas dos clientes”.

Matt Sanchez, cofundador e membro do conselho da CognitiveScale, declarou: “A CognitiveScale vê a aquisição da Tecnotree como uma extensão natural do acesso ao mercado em termos de presença mundial, acrescentando o setor de telecomunicações como uma área para novos modelos de AIML [Artificial Intelligence Markup Language] na plataforma Cortex. Dada a transformação do mercado que o setor de telecomunicações está testemunhando, vemos isso como um movimento positivo para expandir nossos horizontes para novas oportunidades verticais de monetização”.

A Tecnotree continua mantendo sua orientação atual para 2022. A Tecnotree espera que esta transação aumente a receita recorrente anual em 5 milhões de euros adicionais em 2023. As partes esperam concluir a possível transação em 2022, sujeitaàconclusão das condições precedentes. A Tecnotree fornecerá mais informações sobre o impacto financeiro desta aquisição ao fornecer sua orientação para 2023.

SOBRE A TECNOTREE

A Tecnotree é uma provedora digital de Sistemas de Suporte a Negócios Digitais (BSS, na sua sigla em inglês) prontos para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree é a primeira empresa do mundo a obter o Platinum Certified pelos padrões Open API da TM Forum, e nosso Digital BSS Stack ágil e de código aberto compreende toda a gama (order-to-cash) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outras indústrias de serviços digitais criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também oferece um mercado digital multiexperiência de Fintech e B2B2X para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar as comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. Os produtos e serviços da plataforma digital da Tecnotree atendem, atualmente, mais de 1 bilhão de assinantes em mais de 70 países. A Tecnotree está listada na Helsinki Nasdaq (TEM1V). Para mais informações, acesse www.tecnotree.com ou visite nossas redes sociais – Linkedin | Facebook | Twitter

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221209005183/pt/

Contato:

Pessoa de contato: Padma Ravichander, CEO da Tecnotree

E-mail: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE