Evento on-line e gratuito aborda carreiras criativas e estudo nos EUA

* Por: DINO - 12 de dezembro de 2022.

Com o objetivo de orientar os interessados em saber mais sobre o universo de carreiras criativas e como estudar nos Estados Unidos, a Full Sail University no Brasil abriu as inscrições para a nova edição do evento on-line “Info Session”, que ocorre a partir das 19h da próxima terça-feira, 13 de dezembro. O encontro é gratuito e aberto para estudantes de todo o país.

Assim como na edição anterior, realizada no dia 22 de novembro, os estudantes poderão enviar perguntas no ato da inscrição para serem respondidas durante a palestra. Para participar, é preciso fazer cadastro no Zoom, plataforma de videoconferências, e comparecer ao encontro virtual, que terá duração de uma hora.

Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University no Brasil, conta que o evento Info Session explica não só o modelo educacional da Full Sail University como também o processo de fazer uma graduação ou pós-graduação fora do Brasil.

“Uma escolha como essa tem várias implicações, desde financeiras, com o planejamento do investimento, até referente a questões de moradia, seguros e vistos. E o Info Session passa por todas essas informações”, afirma.

Segundo Olival, o foco principal do evento é apresentar mais detalhes sobre o universo das carreiras criativas e o estudo nos Estados Unidos, já que muitas pessoas que são “apaixonadas” por games, cinema e entretenimento não sabem que essas paixões podem virar carreiras.

“Embora muitos não saibam, a tecnologia é a base para os mercados criativos, pois, através dela, profissionais resolvem problemas antigos com soluções novas”, diz ela. “Entender mais sobre a relação entre a criatividade e a tecnologia é fundamental no momento de planejar e estruturar uma carreira, e por isso falamos desse assunto”, complementa.

Estudante deve atender às normas internacionais

A Community Outreach Director da Full Sail University no Brasil destaca que estudar nos Estados Unidos é o sonho de muitas pessoas. Para tanto, o primeiro passo é entender tudo o que precisa ser feito para se tornar aluno dentro das normas internacionais do país norte-amaricano.

“O Info Session aborda pontos como visto, moradia, como morar no estado da Flórida e ainda mostra às pessoas interessadas como é possível se planejar para que isso aconteça, já que são exigidos alguns processos – que podem ser demorados e burocráticos”, afirma.

Apesar da Full Sail não oferecer bolsas integrais, é possível participar do processo para aquisição de uma bolsa parcial – assunto que também será abordado na Info Session do próximo dia 13, diz ela. “E, atenção ao dia e horário do encontro, pois o conteúdo só poderá ser consumido ao vivo”, ressalta.

Para mais informações, basta acessar:

https://fullsail.zoom.us/webinar/register/4016691462245/WN_H-Sh74odQkqhU4snLp8r5w