Luíza Bugelli lança livro de poesias em São Paulo

* Por: DINO - 12 de dezembro de 2022.

Na tarde do sábado, dia 3 de dezembro, aconteceu o lançamento do livro de poesias “Feita de Palavras”, escrito pela jovem poeta Luiza Bugelli Valença. O lançamento aconteceu em São Paulo, na Casa de Cultura Odisséia do bairro Jardins, com a presença de familiares, amigos e convidados. Durante o evento, a autora realizou sessão de autógrafos para o público.

Em sua obra, Luiza traz um retrato de sua vida na cidade de São Paulo, o dia a dia das pessoas que observa no cotidiano da metrópole. Além disso, os poemas também têm inspiração nas antigas paixões da autora. A interatividade também é uma característica da editora responsável pela curadoria, a Nova Onda, que traz como premissa o anseio para que as pessoas sempre vivam a experiência da leitura.

Criada em um ambiente repleto de livros, e no seio de uma família de amantes da escrita, todo o projeto ganhou vida a partir do momento em que Luiza encontrou no incentivo de sua mãe, Silvia Bugelli, apoio essencial para seguir com a publicação.

“Feita de Palavras é um convite para que o leitor reserve um tempo para se entregar à descoberta de cada uma das poesias que habitam as páginas do livro, quase vivas”, comenta a autora.

O livro também traz a possibilidade conhecer mais sobre a história da autora a partir de um minidocumentário, disponível através de um link contido na obra.

Informações: Editora Nova Onda