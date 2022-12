Voos de Montes Claros/ SP por R$ 466 e para Salvador a R$ 720 (ida e volta)

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 12 de dezembro de 2022.

As passagens aéreas de Montes Claros para Salvador estão sendo vendidas por R$ 720 em voo direto da Azul.

Se você está no Norte de Minas e pretende viajar mais pagando menos em 2023 chegou a hora comprar as passagens aéreas. Os voos de Montes Claros para (Guarulhos), a maior metrópoles do país, estão sendo vendidas por R$ 485,80. A oferta é da Azul é para viagem em fevereiro de 2023 com troca de aeronave em Belo Horizonte. (Veja detalhes na imagem abaixo). Nos voos diretos da LATAM de Montes Claros para o Aeroporto de Guarulhos a nossa equipe encontrou passagens aéreas de ida e volta por R$ 494,09 também para viagem em fevereiro de 2023. Acesse aqui essa oferta.

De Montes Claros para Brasília, a capital do Distrito Federal, a ida e volta estão por R$ 490. Para quem pretende viajar entre s entre fevereiro e abril do ano que vem, vários outros destinos estão com preços especiais. Para Curitiba, por exemplo, o trajeto pode ser feito por R$ 641. Além disso, tem voos com oferta de Montes Claros para o Rio de Janeiro (R$ 741) e Belo Horizonte (R$ 833).

Compre aqui passagens de Montes Claros/São Paulo por R$ 485,80 (ida e volta)

Voos diretos de Montes Claros para Salvador por R$ 720

Nos voos diretos da Azul de Montes Claros para Salvador a ioda e volta estão sendo vendidas por apenas R$ 720,61. A promoção da Azul é para viagem nas férias de janeiro de 2023. Acesse aqui essa promoção. Em outra promoção, a MaxMilhas está oferecendo desconto de R$ 20 para quem realizar a primeira compra utilizando o cupom 1222_MAXAEREO. A promoção vale para as passagens adquiridas até o dia 31 de dezembro.

Voos partindo de Montes Claros

Faça aqui a sua pesquisa e garanta desconto para outras datas na compra das passagens aéreas

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais

Leia aqui outras notícias sobre viagens e promoções

Atenção: O Jornal Montes Claros não vende passagens aéreas, pacotes de viagens ou reservas de hotéis. O site apenas divulga as promoções, ficando o leitor livre para escolher a melhor opção