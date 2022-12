Cirion Technologies reforça sua equipe de liderança

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de dezembro de 2022.

Para reforçar sua equipe de liderança, a Cirion Technologies , provedora de infraestrutura digital e tecnologia, trouxe Diego Mahecha como Executive VP de Desenvolvimento Corporativo.

Diego assume a posição com a responsabilidade de desenvolver, liderar e executar a estratégia de aquisições da Cirion, associada à expansão de sua infraestrutura, produtos e serviços, para respaldar a transformação digital contínua de seus clientes e a criação de valor.

Licenciado em Economia pela City University of New York, com um MBA pela Universidade de Virginia (Darden), Diego traz grande experiência em fusões e aquisições de infraestrutura digital em mercados emergentes, incluindo a América Latina, e possui mais de 20 anos como executivo do mercado financeiro, focado em infraestrutura digital. Trabalhou na Goldman Sachs, no Deutsche Bank e Lehman Brothers/Barclays em Nova York e Londres e recentemente foi Diretor Geral e Chefe de Infraestrutura Digital das Américas da Nomura Securities.

“Este novo desafio é um privilégio para mim, ainda mais em uma empresa com a trajetória da Cirion na América Latina. O mercado de tecnologia está mais dinâmico do que nunca, com as empresas buscando as oportunidades dos meios digitais. Estou muito entusiasmado e confiante no sucesso desta nova etapa profissional em minha vida”, comentou Mahecha.

No início de 2022, a Cirion anunciou a entrada de outros dois executivos do mercado, que também passaram a fazer parte de sua equipe de liderança regional: Tatiana Fonseca como EVP de Operações e Luciano Parola como EVP e CIO.

A equipe de liderança da Cirion já conta com a experiência de Leonardo Barbero como Presidente e EVP de Produtos e Vendas Corporativas, Gabriel Holgado como EVP de Vendas Globais, Emilio Madero como EVP de Marketing, Marcelo Melamed como EVP de Recursos Humanos, Valeria Plastino como EVP General Counsel e Pablo Hubaide como EVP e CFO. Todos são profissionais experientes com quase duas décadas na empresa e liderados por seu CEO, Facundo Castro.

Em agosto, a Stonepeak concluiu, por US$ 2,7 bilhões, a aquisição das operações latino-americanas da Lumen Technologies, posteriormente renomeada como Cirion Technologies, Inc. A empresa atende mais de 6.400 empresas na América Latina, incluindo Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Panamá, Peru e Venezuela. A empresa conta com uma infraestrutura de rede terrestre de 50.000 km, uma rede submarina de 36.000 km e 18 data centers na América Latina.

Recentemente, a Cirion anunciou que está investindo em uma arquitetura Ethernet de alta largura de banda para oferecer serviços Ethernet atualizados a mais de 14 cidades importantes da América Latina e a expansão de seus serviços de rede administrados com Secure SD-WAN.

Além disto, a empresa acaba de receber da Frost & Sullivan o Prêmio de Empresa do Ano em Serviços Corporativos na América Latina 2022 e o Prêmio de Liderança em Estratégia Competitiva 2022, reconhecendo a empresa por sua excelência em melhores práticas na indústria de serviços de data center na América Latina.

Sobre a Cirion

A Cirion é uma provedora de infraestrutura digital e tecnologia, oferecendo um conjunto abrangente de soluções de redes de fibra, conectividade, colocation, infraestrutura em nuvem e comunicação e colaboração com o objetivo de promover o progresso da América Latina através da tecnologia. A Cirion atende a mais de 6.400 clientes latino-americanos e multinacionais, incluindo empresas, agências governamentais, provedores de serviços em nuvem, operadoras, ISPs e outras empresas líderes. A Cirion possui e opera um portfólio de redes e data centers próprios, com ampla cobertura abrangendo toda a região América Latina.

Mais informações sobre a Cirion em www.ciriontechnologies.com