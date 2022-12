Manipulação: rede de farmácias anuncia expansão nacional

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 13 de dezembro de 2022.

A pandemia de Covid-19 fez com que, nos últimos anos, os cuidados com saúde física e mental aumentassem no país. De acordo com um estudo realizado pela empresa de pesquisa e monitoramento de mercado e consumo Hibou em 2021, 90% da população afirmou que cuidaria melhor da saúde por conta da crise sanitária que atingiu todo o planeta.

Neste período, os medicamentos que elevam a imunidade do indivíduo fizeram com que as maiores redes de farmácia do país fechassem 2021 com faturamento de 67,5 bilhões de reais, o que representa um aumento de 16,04% em relação a 2020, segundo dados da Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias). A alta foi puxada, sobretudo, pelo aumento nas vendas dos medicamentos isentos de prescrição, categoria que inclui Vitaminas A e remédios para dor de cabeça – foi o segmento que mais cresceu, com aumento de 22,9% em relação a 2020.

O Brasil é o sexto maior mercado farmacêutico do mundo, segundo dados de um levantamento internacional do IMS (Institute for Healthcare Informatics), baseado em indicadores da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), e é neste contexto que o Grupo Roval marca a expansão nacional das suas marcas para o próximo ano, com o objetivo de levar saúde personalizada para todo o Brasil.

Com mais de 30 anos de atuação no mercado farmacêutico, o Grupo Roval, genuinamente Pernambucano, conta hoje com mais de 50 operações da Farmácia Roval em todo o Nordeste do Brasil, além de 5 unidades da Roval Pet, marca do grupo voltada exclusivamente para a manipulação de medicamentos e suplementos para animais de estimação ou silvestres.

Rede pretende avançar com o modelo de franquias

De acordo com CEO da Farmácia Roval e Roval Pet, Charles Tokarski, o plano de expansão é para todo território nacional, com soluções de modelos de negócios direcionados para grandes e pequenos centros comerciais. Os modelos de franquias do Grupo Roval são chancelados por renomados órgãos especialistas em franchising, contando com selos de certificação da ABF (Associação Brasileira de Franchising) e da Revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, da Editora Globo.

O segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar ganhou destaque entre as áreas com maior faturamento no primeiro trimestre deste ano, com 13,4%, logo atrás de Moda (13,5%), e à frente dos segmentos de Casa e Construção (9,3), Foodservice (9,1%) e Alimentação – Comércio e Distribuição (7%), de acordo com a Pesquisa de Desempenho do Setor de Franchising da ABF (Associação Brasileira de Franchising).

De modo geral, o franchising cresceu 8,8% no primeiro trimestre em comparação ao mesmo período no último ano – o quarto período de altas consecutivas. Segundo a ABF, a receita do setor passou de R$ 39,881 bilhões para R$ 43,380 bilhões. Outrossim, surgiram 2.771 novas operações de franquias no país, totalizando 173.770 operações. O levantamento foi realizado entre os dias 5 de abril e 6 de maio de 2022.

Charles Tokarski afirma que o objetivo com a expansão nacional é chegar a 100 operações das marcas até dezembro de 2023, oferecendo soluções farmacêuticas.

“Queremos apresentar a mais pessoas as possibilidades da farmácia de manipulação, que pode oferecer medicamentos pensados exclusivamente para cada indivíduo, atendendo às suas necessidades mais específicas e garantindo adesão e eficácia no tratamento”, diz ele.

Por fim, o empresário ressalta que a farmácia de manipulação visa se destacar atendendo rigorosos critérios de qualidade e oferecendo medicamentos personalizados, seja na quantidade, onde o cliente pode definir o número de doses a ser adquirido ou na forma farmacêutica, uma vez que os medicamentos podem ser dispensados em cápsulas, sachês, chocolates terapêuticos ou até em formato de petiscos para os pets.

Para mais informações, basta acessar: https://www.rovalfranchising.com.br/