Saraiva reformula site e espera atingir mais de 25% das vendas pelo novo canal

A Livraria Saraiva está avançando no processo de reformulação do seu site para oferecer a melhor experiência de compra para seus clientes. Desenvolvido pela Omini55, o novo portal conta com novos canais de vendas digitais e terá uma jornada totalmente omnichannel, na qual a empresa vai privilegiar a forma de entrega mais conveniente. A ideia é oferecer, no e-commerce, uma experiência semelhante àquela que os clientes têm nas 33 lojas espalhadas em 17 estados do Brasil.

Segundo o CEO Marcos Guedes, um dos grandes objetivos dessa reformulação é oferecer a melhor experiência e valorizar a jornada completa do consumidor, do primeiro acesso ao e-commerce até a entrega do livro. “Queremos que nossos clientes se beneficiem de todos os canais de venda da Saraiva, como e-commerce, WhatsApp e que também volte a ter todo o sortimento que sempre teve à sua disposição”.

E por falar em sortimento, outra novidade será o marketplace. A partir de agora, não serão apenas os itens próprios que estarão disponíveis, mas também produtos de lojas parceiras, distribuídos em sessões de games, papelaria, presentes e, futuramente, eletrônicos.

Guedes também pontua a questão dos programas de fidelidade. “Faz parte da nossa estratégia reestabelecer a relação de benefícios de vantagens para nossos clientes por meio do Saraiva Plus”, afirma.

A iniciativa é parte importante dentro do plano estratégico de crescimento da Saraiva em sua fase final de recuperação judicial. A companhia encerrou o segundo trimestre com uma redução de mais de R$330 milhões sem seu passivo.

Com as novidades, a empresa quer ampliar o tráfego no site, o ticket médio e acredita que num futuro próximo poderá atingir mais de 25% das vendas via e-commerce.

O novo e-commerce está sendo conduzido pela Omini55, especializada em varejo digital e responsável pelas operações de vendas online da Cobasi, Americanas.com e Cyrela, entre outros gigantes.