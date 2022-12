Grupo NTSEC compra Ziva Tecnologia para ampliar segurança de redes

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 13 de dezembro de 2022.

O Grupo NTSEC, especializado em segurança da informação, anuncia a aquisição da Ziva Tecnologia, em um negócio que amplia as qualificações técnicas, a capacidade de atendimento e o portfólio de soluções relativas à infraestrutura, comunicação, segurança física, visual e de rede disponível para os clientes das empresas. Expandido pela aquisição, o Grupo NTSEC vai reforçar sua presença no Sul e no Sudeste e deve chegar a 250 colaboradores até o final do ano, o que vai permitir a atuação em projetos para todos os portes e indústrias. A aquisição resultará em mais de R$ 200 milhões em vendas, considerando todas as empresas que fazem parte do grupo.

“Nosso foco é prover aos nossos clientes soluções completas, desde proteção de dados à infraestrutura, segurança de redes e defesa contra as diferentes ameaças cibernéticas. Com a aquisição da Ziva, passamos a contar com todo o know-how de quase 20 anos de atuação em infraestrutura de redes da empresa, além da capacidade para entregar projetos de comunicação e segurança física e visual, como cidades inteligentes”, comenta Bruno Nóbrega, CEO do Grupo NTSEC. “Nosso objetivo com a aquisição é levar as vendas para 300 milhões e aumentar em 80% o número de clientes nos próximos dois anos. Além disso, a ação vai facilitar nosso acesso ao mercado corporativo, já que o Grupo NTSEC tem experiência com o setor público”, complementa o executivo.

As empresas

Enquanto a NTSEC atua com soluções de proteção de dados, continuidade dos negócios e resiliência, a Ziva Tecnologia tem foco em soluções de infraestrutura, segurança de redes e projetos complexos de comunicação, oferecidas por meio de suas plataformas. As organizações seguirão funcionando de forma independente, da mesma forma como as outras empresas do Grupo NTSEC. No entanto, os clientes passarão a contar com todas as sinergias, plataformas tecnológicas e capacidades do Grupo, além da oferta de serviços gerenciados em todo o Brasil, unindo estruturas de NOC e SOC de ambas as empresas.

“A Ziva e o Grupo NTSEC têm mais de 15 anos de atuação no mercado de tecnologia. Ao fazer parte do mesmo Grupo, reforçamos a capacidade de oferecer aos nossos clientes as tecnologias que possuímos, e cada time fica apto para enfrentar os desafios apresentados”, completa José Cunha, CEO da Ziva Tecnologia.

Com a aquisição, o Grupo NTSEC, que tem sede em Brasília, contará com nove escritórios espalhados por todas as regiões do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Cuiabá, Brasília, Goiânia, Curitiba, Fortaleza, Manaus. Além disso, serão mais de 300 projetos em andamento e mais de 200 clientes no país.

Todos os colaboradores que trabalham no modelo híbrido na cidade de São Paulo da Ziva Tecnologia, da NTSEC, e das duas outras empresas que compõe o Grupo (Infosec e NGSX), serão reunidos em uma nova sede. “O objetivo é facilitar ainda mais a colaboração entre os especialistas, a troca de ideias e experiências, além de promover a geração de novas oportunidades de negócios”, finaliza Nobrega.

A Ziva passa a integrar o grupo NTSEC a partir de 01/01/2023.