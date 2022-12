A Tal da Castanha esteve presente no VegFest 2022

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 14 de dezembro de 2022.

A Tal da Castanha, empresa brasileira que produz e comercializa bebidas vegetais, esteve presente no VegFest 2022, evento voltado ao público vegetariano, que aconteceu entre os dias 8 a 11 de dezembro no Centro de Convenções Anhembi, em São Paulo. O VegFest 2022 reuniu nutricionistas, nutrólogos, médicos de diversas especialidades e profissionais de saúde em geral, além de engenheiros de alimentos e empreendedores, todos ligados ao universo vegano. A nona edição também contou com a presença de mais de 100 palestrantes, nacionais e internacionais e recebeu mais de 10 mil participantes, entre congressistas e visitantes.

O mercado vegano é um dos que mais cresce no país, tendo como premissa a rejeição ao consumo de todos os produtos de origem animal, atitude que se estende a qualquer mercadoria que envolva sofrimento ou exploração animal, seja na área da moda, de cosméticos ou outros que utilizem animais para testes. O veganismo é considerado uma escolha ética, saudável, sustentável e socialmente justa, a alimentação à base de vegetais encontra cada vez mais adeptos no Brasil.

O mercado vegano brasileiro registrou crescimento exponencial nos últimos 10 anos, de mais de 500% no número de empresas abertas com “vegano” no nome – conforme dados levantados pelo Ministério da Economia, a pedido da CNN Brasil. Só nos quatro primeiros meses deste ano foram abertas 117 empresas utilizando o mesmo conceito. Outra pesquisa também aponta que a escolha de não comer carne ao menos uma vez por semana alcança 46% dos brasileiros, segundo pesquisa realizada em 2021 pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria).

“O mercado vegano, ano após ano, demonstra que está cada dia atraindo mais pessoas que procuram ter uma vida mais saudável, que passa primordialmente pela alimentação correta. Esse processo também engloba as escolhas éticas, saudáveis, sustentáveis e socialmente justas. Esse crescimento pode ser medido pela mudança na formulação dos produtos, que engloba a tecnologia e ingredientes cada vez mais saudáveis e de origem natural. Participar do evento foi uma ótima oportunidade para a gente, já que tivemos a oportunidade de estar próximos do público vegano e também de vegetarianos e intolerantes ao leite de vaca”, diz Felipe Carvalho, que junto com seu irmão Rodrigo Carvalho gerenciam a Positive Company.

Durante todo o evento, os participantes também tiveram a chance de conhecer todo o portfólio da marca e participar de degustações. A marca também esteve presente com um Food Truck em parceria com o Espaço Santai onde as pessoas puderam aproveitar para fazer as suas refeições.

Além da programação confirmada, o chef vegano e influenciador Leo Kazuya do @roledevegano esteve presente no espaço da marca durante o sábado. Ele interagiu com o público mostrando como é possível incluir os produtos em diferentes preparos, além de convidá-los para degustação.