Como e qual o potencial para atuar com pintura comercial?

* Por: DINO - 14 de dezembro de 2022.

O volume de tintas comercializado pela indústria brasileira chegou a 1,71 bilhão de litros em 2021, ante 1,62 bilhão de litros em 2020. Os dados da Abrafati (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas) apontam um crescimento de 5,8%, sendo que em 2020 o aumento já era de 3,5%. O mercado aquecido impulsiona novas oportunidades para o pintor de parede, um profissional especializado em preparar e aplicar tintas.

Trabalhador da construção civil, o pintor pode tanto prestar serviços a empresas do ramo, como empreiteiras, como atuar de forma autônoma, em obras particulares. De acordo com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), entre fevereiro de 2020 e agosto de 2021, houve um aumento na demanda digital pelos serviços de pintor de 51,9%. O dado representa a variação de buscas por esta atividade no Google.

Outro dado curioso é que o Brasil possui um dos cinco maiores mercados de tinta do mundo e soma-se a este fato uma tendência que despontou na pandemia: as pequenas reformas. Com as pessoas passando mais tempo em casa, as reformas residenciais aumentaram 57% em 2020, segundo levantamento do GetNinjas. Outra pesquisa, realizada pela Casa do Construtor e pela AGP Pesquisas, identificou que 68% dos entrevistados fizeram algum tipo de reforma entre 2020 e 2021.

Para Wanderson Medeiros, profissional que atua no Brasil e nos Estados Unidos, no exterior o serviço segue em crescimento. “Podemos observar que o mercado americano vem crescendo a cada ano, oferecendo oportunidades de crescimento financeiro e profissional aos que se qualificam”.

A afirmação do profissional pode ser comprovada a partir dos dados divulgados pelo Bureau de Estatísticas do Trabalho nos EUA, que mostra que na área de Pintores de construção e manutenção a quantidade de vagas projetadas a cada ano para esses profissionais é de 31.600, com média salárial de R$21,92 por hora.

Mesmo com as oportunidades latentes, o ramo da pintura tem escassez de profissionais habilitados no mercado brasileiro e norte americano, segundo Medeiros. Para o especialista em pintura a qualificação deve ser incentivada.

“O trabalho de um pintor da área da construção civil requer muita atenção desde a preparação do trabalho até sua finalização, além de olhar técnico e uso de equipamentos apropriados”, afirma. Segundo Medeiros, que possui mais de 10 anos de experiência na área, um profissional especializado consegue identificar diferentes texturas de uma parede, por exemplo, e sabe quais materiais aplicar em casos de reparos antes da pintura.

Muito além de pincel e rolo, a profissão de pintor também foi aprimorada com novas tecnologias. O uso de máquina de spray airless (sem ar) é um exemplo de ferramenta que pode ser usada para pinturas no exterior e no interior, aponta Medeiros. Neste método, a pintura é mecanizada com pulverização por alta pressão, o que, além de reduzir o tempo do serviço, confere melhor acabamento, uma vez que será menor o número de demãos e não haverá emendas.

O profissional também ressalta que a área de pintura comercial não se restringe a casas e apartamentos. “Marcações das sinalizações nas ruas, estradas, estacionamentos, entre outros, também são [atividades] realizadas por profissionais desta área”.