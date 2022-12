Principais engenheiros e empresas globais vencedores do primeiro Digital Engineering Awards

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 14 de dezembro de 2022.

Trinta equipes empresariais e pessoas do mundo inteiro foram nomeadas vencedoras do primeiro Digital Engineering Awards, lançado este ano pela L&T Technology Services (LTTS) em associação com o Information Services Group (ISG), uma empresa líder mundial em pesquisa e consultoria em tecnologia, e com o principal canal de notícias de negócios CNBC-TV18.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221213005964/pt/

30 winners honored across nine categories at the inaugural edition of the Digital Engineering Awards, held at Jersey City, USA (Photo: Business Wire)

Os ganhadores foram homenageados durante um jantar de gala e cerimônia de premiação realizada no último dia 13 de dezembro no Hyatt Regency Jersey City on the Hudson, em Jersey City (EUA).

O Digital Engineering Awards, uma iniciativa inédita para a comunidade global de ER&D, celebra o trabalho de engenharia, P&D e tecnologia de equipes de engenharia e pessoas que estão consistentemente redefinindo a inovação, desenvolvendo novas tecnologias para o benefício de suas empresas, partes interessadas e comunidades, e defendendo a causa da mudança sustentável dentro da indústria.

Dois tipos de prêmios foram apresentados – “Engineering The Change” (para organizações) e “Engineer At Heart” (para profissionais) – em nove categorias.

A edição inaugural do Digital Engineering Awards atraiu a participação de mais de 70 instituições da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico – todas líderes de mercado em seus respectivos setores, que abrangem automotivo, aeroespacial, industrial, telecomunicações e alta tecnologia, engenharia de instalações e dispositivos médicos. Mais de 120 indicações específicas foram enviadas para consideração.

Os vencedores foram selecionados por um distinto painel de jurados composto pelo Dr. Marcos Kauffman (Universidade de Coventry); Greg Powers (BayoTech); e Prashant Kelker, Gaurav Gupta e Steve Hall (ISG).

As empresas e engenheiros ganhadores foram parabenizados na presença de Amit Chadha (CEO e diretor administrativo da LTTS),Michael P Connors (presidente e CEO da ISG) e Parikshit Luthra (editor adjunto e chefe de departamento da Network 18), em um evento com a presença de executivos de mais de 30 organizações do mundo todo.

As honras foram dadas às lideranças de mercado em uma variedade de indústrias. As organizações vencedoras foram:

Engineering The Change [prêmio por equipe] A) Transformação Digital do Ano 1º lugar: Openreach Ltd. [Project Orion by BT Digital for Openreach] Concorrentes: American Honda Motor Co., Inc./ Honda Marine [HondaLink® Marine] Microsoft [Microsoft’s East Smart Campus] Menção honrosa: Airbus [Skywise] Dover Corporation [Connected Factory Solution] Sky UK [Digital Network Enabler] B) Projeto de Engenharia Digital/Programa do Ano 1º lugar: Dover Corporation [Digital Customer Experience Program] Concorrentes: ExxonMobil [Digital Reality Ecosystem] Openreach Ltd. [Project ORION by BT Digital for Openreach] Menção honrosa: Covestro AG [Covestro’s Digital Twin – Integrated Plant and Engineering Platform (iPEP)] DFP [Delta Flight Product’s SkyPulse] C) Principal Iniciativa de Sustentabilidade 1º lugar: Eaton Corporation [Eaton’s Positive Impact Framework] Concorrente: Airbus [AirScout] D) Produto de Engenharia do Ano 1º lugar: Nanoprecise Sci Corp [Nanoprecise’s Solution for Condition Monitoring and Sustainability] Concorrentes: 5G Technologies USA Ltd. [BorgConnect® Smart Manufacturing Platform] GE Healthcare [Revolution Aspire CT Scanner] Menção honrosa: Intel Corporation [Intel Blockscale ASIC] Komatsu UK Ltd [Komatsu’s K100 Quick Boom Change System] Qualcomm Technologies, Inc. [Snapdragon® X70 5G Modem–RF System] E) Realização de Valor 1º lugar: Airbus [Prometheus] Concorrente: CN [CN Express Pass] Engineer At Heart [prêmio individual] A) Engenheiro Digital Notável Ajat Hukkoo, Intel Corporation Michael Regelski, Eaton B) Engenheira do Ano Ashlyn Dumas, ExxonMobil Lisa Czyszczewski, Phillips 66 Ola Shadiya Oluwadairo, Ph.D., Chevron C) Engenheiro Digital do Ano Emmanuel Daniel, Microsoft Keith Johnston, Chevron Venkatramanan Alagarsamy, Rolls-Royce D) Inovador do Ano Kieran Wallace, CEng MIMechE, Komatsu UK Ltd

Sobre o Digital Engineering Awards

O Digital Engineering Awards reúne lideranças do setor para reconhecer conquistas notáveis no domínio de P&D e para ajudar organizações do mundo todo a dar forma às suas ideias transformadoras. A premiação foi lançada pela L&T Technology Services em associação com o ISG, tendo a CNBC-TV18 como parceira de mídia. Para saber mais sobre os prêmios, clique aqui (www.digitalengineeringawards.com) ou entre em contato com [email protected].

Sobre a Network18

A Network18 Media & Investments Limited (Grupo Network18) é um dos conglomerados de mídia e entretenimento (M&E) mais diversificados da Índia, com interesses em televisão, conteúdo digital, entretenimento filmado, comércio eletrônico, impressão e outros negócios. A TV18 Broadcast Limited, uma subsidiária da Network18, administra seu principal negócio de transmissão. Ela administra a maior rede de notícias da Índia, abrangendo negócios, notícias gerais e notícias regionais. Nossas marcas famosas, como CNBC-TV18, News18 India e CNN News18, fazem parte desse leque de notícias. Para mais informações, acesse: https://www.nw18.com/corporate.

Sobre o ISG

O ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder mundial em pesquisa e consultoria em tecnologia. Parceiro de negócios confiável para mais de 800 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; consultoria de abastecimento; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de operadora de rede; desenho de estratégia e operações; gestão de mudança; inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e sediada em Stamford (EUA), o ISG emprega mais de 1,3 mil profissionais preparados para o digital, operando em mais de 20 países – uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência no mercado, profundo conhecimento da indústria e da tecnologia e recursos analíticos e de pesquisa de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações, acesse www.isg-one.com.

Sobre a L&T Technology Services Ltd

A L&T Technology Services Limited (LTTS) é uma subsidiária listada da Larsen & Toubro Limited focada em serviços de Engenharia e P&D (ER&D). Ela oferece serviços de consultoria, design, desenvolvimento e teste em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de produtos e processos. Sua base de clientes inclui 69 empresas da Fortune 500 e 57 das principais empresas de ER&D do mundo, em produtos industriais, dispositivos médicos, transporte, telecomunicações e alta tecnologia e indústrias de processo. Com sede na Índia, a LTTS possui de 21,4 mil funcionários distribuídos em 20 centros de design globais, 28 escritórios de vendas globais e 90 laboratórios de inovação [dados de 30 de setembro de 2022]. Para mais informações, acesse https://www.LTTS.com/.

Contato:

Will Thoretz, ISG

+1 203 517 3119

[email protected]

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E-mail: [email protected]



Tel.: +91-80-67675707

Fonte: BUSINESS WIRE