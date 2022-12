Etiquetas escolares: o que são, vantagens e muito mais!

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de dezembro de 2022.

As etiquetas escolares fazem muita diferença no resultado final da decoração dos materiais do seu filho. Trarão, inclusive, muito mais segurança e tornarão as crianças mais cuidadosas com os seus pertences e terão facilidade em identificar canetas, lápis e cadernos, caso os perca.

O que são etiquetas escolares?

As etiquetas escolares são fitas adesivas feitas com a superfície em papel mais resistente, que permite a escrita em caneta para anotar o nome do aluno. Por ter um revestimento mais grosso, se torna mais resistente contra locais úmidos e não se desgasta facilmente.

Muitos desses itens tendem a vir já personalizados pela própria loja, e você faz a compra já ciente de que nestes itens contarão com o nome do aluno e série. Dessa forma, você não precisa escrever em cada etiqueta e economiza tempo, mantém o objeto com alta qualidade e faz a colagem diretamente nos pertences do seu filho.

3 motivos para usar etiquetas escolares

Explicamos a você que usar as etiquetas escolares permite que a identificação dos materiais do aluno seja feita. Este é um dos principais motivos para se fazer uso de um item como este, pois reúne qualidade e segurança para qualquer momento.

Organização do material

A primeira questão a ser falada a você, é pela fácil organização dos materiais. Isto evita que as crianças se confundam a respeito de determinado caderno pertencer a ela, ou um lápis, por exemplo.

A criança aprenderá a ter cuidado

Ter etiquetas personalizadas para usar na escola farão com que o aluno tenha um senso maior de organização. É comum que os mais novos tenham o costume de perder os objetos, porém podem evitar isto acontecer ao terem os materiais etiquetados.

A personalização do jeito que a criança quer

É graças às etiquetas que você criará uma das melhores recordações da vida de seu filho. O material personalizado com o tema que ele gosta tornará os estudos e a rotina mais divertida e colorida.

Tipos de etiquetas escolares

Para melhorar a rotina do aluno e evitar que as etiquetas se desfaçam facilmente, são utilizados durante a confecção materiais resistentes e que não estragam mesmo em contato com a água.

Etiquetas adesivas

As etiquetas adesivas são perfeitas para colarem em todo tipo de material, até mesmo em vestimentas. Você cola em lancheiras, livros, estojo, garrafinhas de água, e nos cadernos, com a segurança de que não descolam facilmente por ser um material muito mais resistente.

Etiquetas termoaderentes

No caso das etiquetas termoaderentes, estas foram feitas especificamente para serem inseridas nas peças de roupa do seu filho. Pode colocar nos agasalhos, na calça, em camisetas, regatas, luvas, toucas e até mesmo nas meias. Você pode solicitar um conteúdo personalizado que dará uma cor extra nas vestes da criança, e fará com que ela se sinta feliz com o item que possui.

Vantagens de comprar etiquetas escolares personalizadas

Maior organização, fácil identificação se perder, a criança gostará de ter um material personalizado com o seu personagem favorito, e terá um senso de cuidado muito maior.

Estas são várias vantagens a se ter etiquetas nos materiais dos seus filhos. Você pode escolher as cores, imagens e já pedir com o nome da criança integrado, assim você não precisa escrever e tudo o que deve fazer é colar nos objetos pessoais da criança.

