CAS Apresenta Capacidades de Transformação para Acelerar a Inovação em Ciências da Vida

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 15 de dezembro de 2022.

A CAS, uma divisão da American Chemical Society especializada em soluções de informações científicas, anunciou diversas iniciativas para mais uma vez transformar a pesquisa científica e potencializar descobertas mais rápidas para inovação em ciências da vida.

A CAS está expandindo seus dados científicos abrangentes, altamente estruturados e com curadoria humana com a introdução de ativos de ciências da vida. A CAS Content CollectionTM agora inclui sequências biológicas exaustivas e informações de bioatividade concebidas para acelerar a pesquisa de descoberta de medicamentos em estágio inicial, com futuras adições, incluindo anticorpos, ômicas e muito mais.

A CAS está cooperando com a Chemotargets para alavancar o Clarity® e servir como base tecnológica a um desenvolvimento rápido, com investimentos futuros impulsionando a integração e a expansão para cobrir o fluxo de trabalho de P&D farmacêutico de ponta a ponta e acelerar a inovação terapêutica.

“Informações exclusivas derivadas da combinação de dados científicos da CAS abrangentes e de alta qualidade com novas tecnologias irão permitir que cientistas descobridores de medicamentos analisem com eficiência como uma modificação na estrutura molecular pode alterar o efeito ou a toxicidade de um medicamento, a fim de avaliar as relações medicamento-alvo-doença, analisar a liberdade de operar em uma área e, por fim, produzir medicamentos melhores e mais seguros com menos risco financeiro”, disse Manuel Guzmán, presidente da CAS. “Nossa meta é capacitar todos os aspectos da descoberta de medicamentos em todas as disciplinas científicas, incluindo a biologia, e esta expansão reflete um marco histórico em nosso trajetória de acelerar a pesquisa em ciências da vida.”

A CAS estabeleceu recentemente um Conselho Consultivo do Setor de Ciências da Vida, composto por um grupo de classe mundial de líderes internacionais de organizações comerciais, acadêmicas e governamentais. Estes especialistas atuam como consultores confiáveis, direcionando nossa jornada científicaàmedida que combinamos conteúdo confiável com tecnologias preditivas inovadoras que abrangem o espectro dos fluxos de trabalho das ciências da vida. Sob sua consultoria, investimentos em ciências da vida da CAS irão continuar, com conteúdo e recursos visando conduzir melhores decisões no início do processo de descoberta de medicamentos, desde a compreensão da progressão da doença com seus dados abrangentes de vias biológicas até a avaliação da eficácia de medicamentos em investigação com dados enriquecidos de biomarcadores moleculares.

“Nossos recursos aprimorados, incluindo ferramentas de farmacologia preditiva e visualização analítica de interações medicamento-alvo-doença, serão um avanço aos químicos medicinais e outros profissionais de descoberta de medicamentos, segundo Tim Wahlberg, diretor de produtos da CAS. “Os cientistas poderão aproveitar o mecanismo de relevância mais avançado do setor, junto com novos recursos, não apenas para encontrar inspiração para novas ideias, mas também para prever a viabilidade e a segurança de candidatos a medicamentos logo no início do processo de descoberta de medicamentos.”

Sobre a CAS

A CAS é líder em soluções de informação científica, fazendo parceria com inovadores em todo o mundo para acelerar avanços científicos. A CAS emprega mais de 1.400 especialistas que selecionam, conectam e analisam o conhecimento científico para revelar conexões invisíveis. Durante mais de 100 anos, cientistas, profissionais de patentes e líderes empresariais confiaram nas soluções e conhecimentos da CAS para oferecer compreensão retrospectiva, percepção e previsão de que precisam para que possam aproveitar as aprendizagens do passado e descobrir um futuro melhor. A CAS é uma divisão da American Chemical Society. Entre em contato conosco em cas.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221215005470/pt/

Contato:

Rhonda Ross

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE