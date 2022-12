DBA é uma das profissões em alta no setor de tecnologia

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 15 de dezembro de 2022.

Conforme pesquisa feita pelo Banco Nacional de Empregos (BNE) no Portal G1, o Data Base Administrator (DBA) é uma das profissões do setor de tecnologia que estão em alta em 2022, sendo uma aposta para 2023. Atualmente, diferentes setores do segmento da tecnologia estão com alta tendência de contratação, sendo quase 45 mil vagas, com melhores remunerações. O salário médio de um profissional de DBA é de R$ 7.593,90, com jornada semanal de 41 horas, conforme pesquisa feita pelo Salario.com.br.

O profissional de DBA é o responsável pelo correto funcionamento dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados, assim como dos próprios dados, tendo como principais atribuições a configuração, gerenciamento, monitoramento, instalação e atualização dos bancos de dados. Também é o profissional que implementa melhorias para que o sistema seja mais desenvolvido.

“Os profissionais irão receber mais oportunidades com esse elevado número de vagas. Existe um ritmo acelerado de contratações, mas as empresas relatam dificuldades em encontrar profissionais especializados”, é o que aponta o CEO do BNE, revelando a importância de capacitação para os cargos serem ocupados.

O teto de salário em 2022 é de R$ 16.793,22, e a média do piso salarial é de R$ 7.386,51, considerando profissionais contratados pela CLT e os acordos coletivos em todo o país. A cidade que mais tem oportunidades de contratação para a área é São Paulo.

Além disso, em um comparativo dos meses de novembro de 2021 e outubro de 2022, o crescimento das contratações fica em 7.38%, sendo contratações de regime integral e com carteira assinada, conforme dados veiculados no Salario.com.br, com base em levantamentos feitos com dados oficiais salariais do eSocial, Novo CAGED e Empregador Web.

Entre as contratações do período, os setores que mais concentraram esse tipo de profissional são os de consultoria em tecnologia da informação, com 619 contratações, seguido do setor de desenvolvimento de programas de computador e software, com 517 contratações, e setor de manutenção, suporte técnico e demais serviços de tecnologia da informação, com 425 contratações.

A tendência de aumento nas contratações de DBA também é vista se comparado aos anos de 2020 a 2021, quando ocorreu um aumento de aproximadamente 20% nas admissões em relação aos primeiros três meses de 2020.