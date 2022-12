Exponential Technology Group adquire a Braemac Pty Ltd.

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de dezembro de 2022.

O Exponential Technology Group (XTG) anunciou hoje que chegou a um acordo definitivo para a aquisição da Braemac Pty Ltd., especialista no projeto de produtos, desenvolvimento, teste e fornecimento de semicondutores, sistemas e componentes eletrônicos. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.

A Braemac tem sede em Sydney, Austrália, conta com 17 escritórios no mundo inteiro e oferece suporte que vai desde o projeto até a realização do produto, incentivando a inovação com parceiros com liderança no setor de semicondutores e componentes eletrônicos, que proporcionam amplo conhecimento de projeto e gerenciamento da cadeia de suprimentos.

“Damos as boas-vindasàequipe Braemacàfamília de empresas XTG”, disse Glenn Smith, presidente interino do Exponencial Technology Group. “A Braemac traz uma equipe de gerenciamento muito experiente e um modelo de negócios que se encaixa extremamente bem na visão da XTG de ajudar engenheiros a solucionar problemas técnicos, além de ter a experiência e o conhecimento para projetar o produto inteligente de um cliente a partir do zero e depois gerenciar a lista de materiais e cadeia de suprimento através da produção.”

Por trás destas empresas podemos encontrar muito mais – a força da empresa controladora do XTG, a Mouser Electronics, uma distribuidora global autorizada de semicondutores e componentes eletrônicos, reconhecida como líder mundial na apresentação de novos produtos com a mais ampla seleção de produtos em estoque para novos projetos. Como subsidiária integral da TTI Inc., a Mouser e a XTG fazem parte da família de empresas Berkshire Hathaway.

De acordo com Jonathan Mitchell, o presidente da Braemac, o “The Exponential Technology Group é uma ótima opção para a Braemac. As empresas no XTG mantêm suas próprias áreas de especialização e foco, enquanto colaboram no grupo para oferecer novas soluções tecnológicas no mundo inteiro”.

A Braemac foi assessorada pela Allier Capital e Norton Rose Fulbright Australia. Os consultores da XTG na Austrália foram o escritório de advocacia Clayton Utz e PwC.

Sobre o Exponential Technology Group

O Exponential Technology Group (XTG) é um conjunto de empresas especializadas no projeto de produtos e fornecimento de semicondutores e componentes eletrônicos, que possibilitam sistemas eletrônicos inteligentes nos setores automotivo, médico, sem fio, industrial e IoT. O XTG atua como um membro independente da família de empresas Mouser e TTI. As empresas no grupo XTG incluem as Empresas de serviços de projeto da BGM Electronic Services, Connected Development e Paragon Innovations, além das especialistas de cadeia de suprimentos e distribuidoras especializadas em semicondutores RFMW Ltd, Symmetry Electronics e Changnam I.N.T. LTD. Para saber mais, acesse http://www.xponentialgroup.com/

Sobre a Braemac

A Braemac é uma importante distribuidora com sede na Austrália, com 17 escritórios no mundo inteiro. A Braemac fornece semicondutores, componentes eletrônicos, produtos de interface, sistemas e serviços relacionados ao projeto do produto final, fabricação e suporte técnico para produtos, incluindo computadores de placa única, monitores, fontes de alimentação, conjuntos de cabos, assim como montagem de produtos de valor agregado, e também produtos prontos para uso. Para saber mais, acesse http://www.braemac.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221215005858/pt/

Contato:

Angie Barbian

Supervisora de Marketing

+1-310-536-6190

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE