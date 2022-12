MCI Capital, LC Anuncia Oferta Pública de Compra de Ações Ordinárias da Atento S.A.

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 15 de dezembro de 2022.

IOWA CITY, Iowa, Dec. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A MCI Capital, LC (“MCI”), subsidiária da MCI, LC, anunciou hoje a extensão da oferta pública de compra anunciada anteriormente de até 1.525.000 ações ordinárias da Atento S.A. ( NYSE:ATTO ) (“Atento”) pelo preço de compra de US $ 5,00 por ação para às 17h do horário de Nova York do dia 30 de dezembro de 2022. A oferta pública de compra foi previamente agendada para expirarà00h, horário de Nova York, no final do dia 16 de dezembro de 2022. A oferta foi prorrogada para o décimo dia útil após a expiração previamente programada. Até o momento, nenhuma ação ordinária da Atento foi depositada em respostaàoferta pública de compra. Conforme anunciado anteriormente, se mais de 1.525.000 ações forem ofertadas através da oferta pública de compra de ações, então, de acordo com os termos e condições da oferta pública de compra de ações, a MCI comprará ações de acionistas que ofertem adequadamente ações em uma base pro rata com base no número agregado de ações ofertadas. A oferta pública de compra de ações está condicionada, entre outras coisas, a um mínimo de 775.000 ações ofertadas e não retiradas de acordo com seus termos.

As propostas das ações da oferta pública de compra devem ser feitas antes do seu vencimento e podem ser retiradas a qualquer momento antes do vencimento, de acordo com os termos descritos nos documentos da oferta.

Informações Importantes Sobre a Oferta Pública de Compra de Ações

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de compra ou solicitação de uma oferta para venda de quaisquer ações ordinárias da Atento ou quaisquer outros valores mobiliários. Este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos. A MCI protocolou na SEC uma Declaração de Proposta de Oferta no Programa TO, inclusive uma oferta de compra, uma carta de transmissão e documentos relacionados, estabelecerá em detalhes os termos da proposta de oferta, e a Atento protocolou na SEC uma Declaração de Solicitação/Recomendação no Programa 14D-9 referenteàoferta. OS MATERIAIS DA OFERTA PÚBLICA DE COMPRA DE AÇÕES (INCLUINDO A OFERTA DE COMPRA DE AÇÕES, CARTA DE TRANSMISSÃO RELACIONADA E ALGUNS OUTROS DOCUMENTOS DA OFERTA PÚBLICA DE COMPRA DE AÇÕES) E A DECLARAÇÃO DE SOLICITAÇÃO/RECOMENDAÇÃO CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE DEVEM SER LIDAS CUIDADOSAMENTE E CONSIDERADAS PELOS ACIONISTAS DA ATENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO SER TOMADA COM RELAÇÃO À OFERTA PÚBLICA DE COMPRA DE AÇÕES. Os acionistas da Atento podem obter gratuitamente a Declaração de Oferta Pública de Compra de Ações e outros documentos protocolados no site da SEC em www.sec.gov . Os acionistas da Atento também podem obter cópias gratuitas dos materiais da oferta pública de compra de ações entrando em contato com o Agente de Informações, MacKenzie Partners, Inc., em [email protected] ou pelo telefone gratuitamente por meio do número (800) 322-2885.

Sobre a MCI : A MCI, LC é uma holding de várias empresas operacionais que fornecem um conjunto diversificado de serviços de tecnologia de terceirização de processos de negócios habilitados para tecnologia (BPO) e experiência do cliente (CX). A MCI Capital, LC é uma subsidiária da MCI, LC.

Este comunicado de imprensa contém declarações de previsão com base nas expectativas atuais que envolvem uma série de riscos e incertezas. As declarações de previsão deste comunicado contêm “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934 Os reais resultados, desempenho ou realizações podem ser substancialmente diferentes dos resultados contemplados, expressos ou implícitos pelas declarações de previsão aqui contidas. Os riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, aqueles relacionadosàoferta pública de compra de ações descrita neste comunicado de imprensa, incluindo que as condições para o fechamento da oferta pública de compra de ações possam não ser atendidas ou, na medida permitida pela lei aplicável, possam ser renunciadas pela MCI a seu exclusivo critério, incertezas quanto ao número de ações a serem ofertadas e compradas na oferta pública de compra de ações, e riscos relacionados ao preço de mercado e liquidez das ações ordinárias da Atento. Também fazemos referência aos riscos e incertezas relacionados aos negócios, operações, assuntos, resultados e condição financeira da Atento detalhados nos relatórios protocolados pela Atento na SEC, incluindo seu Relatório Anual no Formulário 20-F do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 (incluindo a seção “Fatores de Risco” do mesmo), que pode ser visualizado no site da SEC em www.sec.gov. A MCI alerta que os fatores anteriores não são exclusivos. Os leitores não devem depositar confiança indevida nas declarações de previsão, que são válidas somente até a presente data. Além disso, o desempenho passado pode não ser indicativo de resultados futuros.





GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 8715618)