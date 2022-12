Novo Pod Biométrico Multimodal da Thales reforça soluções para controle de fronteiras e viagens

Compartilhe Facebook

15 de dezembro de 2022.

O novo pod biométrico multimodal da Thales é uma solução eficiente de registro e identificação, que ajuda a gerenciar com facilidade processos de controle de fronteiras e deimigração de viajantes. Acombinação das capacidades de captura e reconhecimento de íris e rostopermite um registro rápido e seguro de pessoas e verificação de identidade em acessos de fronteiras. O pod apresenta um design moderno que se adapta perfeitamente às necessidades de autoridades fiscalizadorasem ambientes de alta segurança.

Como o setor de viagens, autoridades em fronteiras enfrentam a necessidade de ganhar em eficiência operacional e conveniência do usuário. Há anos, a biometria vem sendo utilizada para simplificar experiências de viajantes em fronteiras, agilizando o registro de pessoas e verificações de identidade (por ex.: o eGates ou sistemas Entry-Exit). Com o pod biométrico multimodal da Thales, autoridades de fronteiras podem integrar facilmente a automação em seus processos, sem comprometer a segurança de passageiros e funcionários, nem a confidencialidade de dados trocados, pois a solução oferece parâmetros de “segurança e privacidade por design”.

Com uma câmera e uma tela LCD de alta resolução, o pod biométrico é capaz de reconhecer a íris e o rosto de viajantes registrados previamente a uma distância de 0,5 m e até um registro de 1,5 m, com excelente precisão. Impulsionada pela IA, a solução captura íris e rosto em dois segundos, levando a operações mais rápidas e filas de espera visivelmente mais curtas. Os pods biométricos da Thales podem ser configurados em qualquer ponto de verificação de fronteiras (aeroportos, portos marítimos, etc.) gerenciando tanto a inscrição do primeiro viajante na chegada como verificações biométricas rápidas sempre que necessário (na saída do território, voos internos, etc.).

“A combinação de padrões biométricos aplicadosàautenticação de pessoas sem contato é uma solução buscada por muitas partes interessadas para enfrentar os desafios de segurança, operacionais e de conveniência. A Thales conta com sua experiência interna em biometria, fronteiras e viagens inteligentes para conceber, desenvolver e fornecer soluções biométricas responsáveis de alto nível para satisfazer expectativas de usuários e requisitos de autoridades”, disse Youzec Kurp, Vice-Presidente de Identidade e Soluções Biométricas da Thales.

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais – conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica – para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes – empresas, organizações e nações – a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoasàfrente do processo de tomada de decisão.

Com 81 mil funcionários em 68 países, o Grupo gerou vendas de € 16,2 bilhões em 2021.

