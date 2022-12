O World AI Cannes Festival retorna à sua segunda edição em Cannes (França)

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de dezembro de 2022.

De 9 a 11 de fevereiro de 2023, a cidade de Cannes, no sul da França, voltará a ser o centro nevrálgico mundial da Inteligência Artificial (IA) durante o World AI Cannes Festival, o primeiro evento internacional dedicado exclusivamenteàIA, aos líderes tecnológicos que vêm inovando nela, e às questões econômicas, humanas e sociais que irão impactar nossas vidas no futuro próximo.

Uma segunda edição com um rico programa

A edição do Festival 2023 será composta por diversas zonas temáticas, permitindo descobrir a inteligência artificial em todas as suas faces. Cada zona irá receber empresas e atores de IA apresentando suas soluções e oferecendo demonstrações e experiências imersivas. Para a segunda edição, as zonas temáticas irão se concentrar em novas aplicações da inteligência artificial em robótica, jogos eletrônicos, serviços de alimentação e bebidas, esportes e bem-estar.

Esta nova edição também irá contar com a presença de alguns países em pavilhões internacionais (Suíça, Escandinávia, Itália, Coreia do Sul, Israel, Canadá). Uma oportunidade para os visitantes fazerem um tour mundial de Inteligência Artificial e conhecerem as startups que farão a disrupção do futuro no setor de tecnologia. As principais universidades do mundo e os melhores pesquisadores em Inteligência Artificial também estarão presentes no Festival.

Primeiros palestrantes renomados a serem apresentados no WAICF 2023

A dois meses da sua abertura, o WAICF anuncia alguns dos primeiros titulares entre muitos palestrantes nacionais e internacionais, vindos do meio profissional, da pesquisa ou do poder público:

Chad ARONSON , Diretor Global de Automação Inteligente e Centro de Excelência, UBER

, Diretor Global de Automação Inteligente e Centro de Excelência, Divya DWIVEDI , Advogada, SUPREMA CORTE DA ÍNDIA

, Advogada, Oren ETZIONI , Diretor Executivo, Allen Institute for AI

, Diretor Executivo, Lila IBRAHIM , Diretora de Operações, DEEPMIND

, Diretora de Operações, Luc JULIA , Diretor Científico, RENAULT

, Diretor Científico, Yann LECUN , Vice-Presidente e Cientista Chefe de IA, META AI

, Vice-Presidente e Cientista Chefe de IA, Alberto PRADO , Vice-Presidente, Diretor Global de Parcerias e Setor Digital, P&D, UNILEVER

, Vice-Presidente, Diretor Global de Parcerias e Setor Digital, P&D, Stuart RUSSEL , Professor de Ciência da Computação, e Michael H. Smith e Lotfi A. Zadeh Chair em Engenharia, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

, Professor de Ciência da Computação, e Michael H. Smith e Lotfi A. Zadeh Chair em Engenharia, Manuela VELOSO , Diretora, J. P. MORGAN CHASE AI RESEARCH

, Diretora, Miriam VOGEL, Presidente e Diretor Executivo, EqualAI

Mais de uma centena de palestrantes são esperados para esta nova edição com uma visão geral da IA em toda a sua diversidade nas 5 categorias de conferências:

IA PARA SOCIEDADE : compreenda os benefícios da inteligência artificial para a sociedade, o planeta e os desafios que temos pela frente.

: compreenda os benefícios da inteligência artificial para a sociedade, o planeta e os desafios que temos pela frente. IA HOJE E AMANHÃ : explore o que a IA pode fazer hoje para imaginar o que as futuras inovações trarãoàsociedade e às organizações amanhã.

: explore o que a IA pode fazer hoje para imaginar o que as futuras inovações trarãoàsociedade e às organizações amanhã. ESTRATÉGIA DE IA : obtenha informações importantes para aperfeiçoar sua estratégia de IA e levar seus negócios ao próximo nível.

: obtenha informações importantes para aperfeiçoar sua estratégia de IA e levar seus negócios ao próximo nível. TECNOLOGIA DE IA : aprenda a fazer o melhor uso de diferentes tecnologias de IA e treine sua mentalidade de inovação com palestrantes de alto nível.

: aprenda a fazer o melhor uso de diferentes tecnologias de IA e treine sua mentalidade de inovação com palestrantes de alto nível. APLICAÇÕES DE IA: obtenha uma visão geral dos avanços que a IA pode trazer às organizações, com foco em diferentes setores.

Credenciais de imprensa



Para solicitar seu credenciamento para o WAICF, entre em contato com a equipe de relações públicas em [email protected].

Sobre o WAICF



O World AI Cannes Festival nasceu do desejo de reunir empresas e pessoas em Inteligência Artificial. Mediante uma programação rica e diversificada, os participantes são convidados a descobrir e compreender as diversas formas pelas quais a inteligência artificial impacta nossas vidas diárias. O World AI Cannes Festival também apresenta uma oportunidade exclusiva para as empresas serem expostas a ideias inovadoras, novas informações e novas descobertas. As empresas serão chamadas a demonstrar seus conhecimentos e experiências, bem como a se relacionar com os principais atores do setor e tomadores de decisões.

Contato:

Contatos de imprensa:



Agence Profile



[email protected]



Jennifer Loison +33 6 10 22 52 37

Shérazade El Houari +33 6 22 35 69 79

Fonte: BUSINESS WIRE