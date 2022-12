Construtora aposta em gestão integrada do canteiro

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de dezembro de 2022.

O setor da Construção Civil, que historicamente sempre envolveu trabalho braçal e atividades manuais, aos poucos está passando pela transformação digital. Junto a isso, a sustentabilidade, a inovação e o relacionamento são pilares cada vez mais discutidos. Consumidores e empresas dos mais diversos segmentos têm focado fortemente em ações envolvendo esses temas e na construção isso não é diferente.

A Cataguá Construtora, que atua há mais de 35 anos na região de São Paulo, também têm valores voltados a esses pilares. Buscando garantir melhor experiência aos clientes, além de uma gestão integrada da execução ao pós-vendas, decidiu implantar mobilidade no canteiro de obras.

Gabrielle Batista da Silva, Assistente de Relacionamento com o Cliente da Cataguá, explicou que, anteriormente, a empresa já utilizava tecnologia. “Mas precisávamos de um sistema onde pudéssemos ter uma gestão macro e que nos oferecesse uma plataforma completa, como qualidade, assistência técnica, vistoria e entrega de chaves.”

Importância dos indicadores

No dia a dia do canteiro de obras, inúmeras informações são geradas. Ao transformá-las em indicadores e mensurar de forma adequada, tornam-se um recurso decisório para efetuar otimizações nos processos, melhorar a produtividade da equipe e ajustar o cronograma dos projetos.

Segundo Sílvio Etges, Gerente de Produto do Mobuss Construção, a mobilidade é um fator fundamental nessa atividade. “Contar com informações sólidas também colabora para uma análise de indicadores mais confiável, com dados organizados e estruturados. E quando isso acontece em tempo real, os processos se tornam ainda mais otimizados”. Isso acontece pois a transparência oportunizada pela tecnologia é fundamental para evitar retrabalhos. Dados afirmam que até 56% do orçamento de um projeto pode estar em risco por falta de comunicação efetiva entre os profissionais envolvidos.

Gabrielle afirma que a utilização da tecnologia também trouxe melhorias para a Cataguá nesse contexto. “Hoje, já é possível analisar onde estamos tendo mais problemas e há a possibilidade de análise para tomada de ações e melhorias. Conseguimos extrair relatórios satisfatórios e também gráficos com os dados que o sistema nos fornece”.

Pós-vendas

Uma execução de acordo com o que foi alinhado no projeto é essencial, mas as empresas não podem esquecer que a entrega de chaves e o pós-vendas são pontos centrais para manter um bom relacionamento com o cliente, assim como influenciar positivamente outros consumidores. Com a tecnologia, é possível automatizar essas etapas. Gabrielle explica que a construtora obteve mais produtividade na aplicação dos formulários e nos agendamentos com os clientes, pois tudo está centralizado num lugar só.

“Na Assistência Técnica, os técnicos ganharam mais autonomia, pois podem abrir chamados em campo através do tablet. Com a implantação de tecnologia, os clientes conseguem abrir chamados pelo site da construtora, e antes eles só conseguiam através do aplicativo, isso facilita e otimiza os atendimentos”, completa ela. Sílvio finaliza explicando que, apesar dos desafios naturais de adaptação, durante a implantação de um novo sistema, contar com uma equipe de atendimento posteriormente é fundamental, especialmente através de meios digitais, para acomodar a utilização da tecnologia na empresa.

“A adaptação de processos com a tecnologia é uma das preocupações explanadas pelos novos clientes. Contudo, como a tecnologia já está muito presente na vida das pessoas, especialmente através de dispositivos móveis, a aceitação de mudanças é facilitada, pois a eficiência dos processos traz resultados palpáveis no curto prazo. Além disso, a médio e longo prazo, o histórico consolidado das informações facilita a análise de indicadores e de conformidade dos processos”, finaliza ele.

**Assinado por: Sílvio Etges, Gerente de Produto do Mobuss Construção