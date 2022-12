Escola online libera aulas ao vivo e gratuitas sobre Marketing de Performance

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de dezembro de 2022.

A Adschool Brasil, EdTech de Estratégia e Marketing de Performance, irá lançar em janeiro o programa Adclass. Trata-se de aulas ao vivo e gratuitas sobre os fundamentos do Growth Marketing e do Marketing de Performance, estratégias que ganharam espaços nas Big Techs e Startups do Brasil e do mundo nos últimos anos.

O Marketing de Performance, ou, publicidade baseada em desempenho, é uma forma de publicidade na qual o cliente paga apenas quando há resultados mensuráveis como, por exemplo: pagar por cliente adquirido, por contato adquirido, ou por número de visualizações.

Esse tipo de publicidade utiliza as ferramentas de Tráfego Pago, Copywriting, Automação e Web Analytics para gerar resultados baseado em dados. Já o Growth Marketing é uma vertente do marketing que trabalha as ferramentas de performance e estratégias de crescimento acelerado.

“Quando você pensa em empresas como Nubank, Amazon, Loft e muitas outras startups, você identifica que elas escalaram muito rapidamente o seu negócio, utilizando ferramentas de aquisição de clientes através do marketing de performance, e ferramentas de retenção e indicação, sempre de forma automatizada, baseado em dados e com baixo custo”, ensina Paulo Bonfá, CEO da Edtech.

Segundo levantamento elaborado pela consultoria Robert Half, oito setores vão liderar as contratações para o ano de 2023 no Brasil, entre eles, o setor de Marketing e vendas. E dentro da área, Coordenador de Marketing Digital, Gerente de e-commerce, Gerente de Marketing Digital, Analista de Marketing Digital, CRM-CX, Inside Sales, Analista de Inteligência de Mercado e Analista de Inteligência de Negócios estão entre as profissões mais procuradas.

“São profissões oriundas do Marketing 4.0, onde tomamos as decisões de aquisição e retenção de clientes baseado em dados, em modelo conhecido como Data Driven, modelo esse oriundo das estratégia de Growth e Marketing de Performance. E aqui, nossa ideia é que mais pessoas possam conhecer, se aprofundarem e se tornarem profissionais do setor”, aponta Patrícia Carmo, CMO da empresa.

Além disso, os alunos ainda irão contar com aulas de Estratégia Digital, fundamental para construir qualquer negócio na internet: “o Estrategista Digital é o responsável por desenhar e planejar tudo isso de forma coesa para que o time execute com perfeição as ações táticas e operacionais da escala de negócios. Basicamente, ele seria como o técnico do time, a pessoa que instrui e direciona”, analisa Bonfá.