SLB Anuncia Teleconferência de Resultados do Quarto Trimestre e do Ano de 2022

A SLB (NYSE: SLB) irá realizar uma teleconferência em 20 de janeiro de 2023 para discutir os resultados do quarto trimestre e do ano finalizado em 31 de dezembro de 2022.

A teleconferência está programada para iniciar às 9h30, horário do leste dos EUA, e um comunicadoàimprensa referente aos resultados será divulgado às 7h, horário do leste dos EUA.

Para acessar a teleconferência, os ouvintes devem entrar em contato com o operador da teleconferência em +1 (844) 721-7241 na América do Norte ou +1 (409) 207-6955 fora da América do Norte cerca de 10 minutos antes do início da teleconferência, sendo o código de acesso 8858313.

Um webcast da teleconferência será transmitido simultaneamente em www.slb.com/irwebcast em uma base apenas de audição. Os ouvintes devem fazer login 15 minutos antes do início da teleconferência para testar seus navegadores e se registrar para o webcast. Após o término da teleconferência, uma repetição estará disponível em www.slb.com/irwebcast até 20 de fevereiro de 2023, e pode ser acessada ao ligar +1 (866) 207-1041 na América do Norte ou +1 (402) 970-0847 fora da América do Norte, fornecendo o código de acesso 5784911.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa internacional de tecnologia que impulsiona a inovação energética a um planeta equilibrado. Com uma presença mundial em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar petróleo e gás, fornecer recursos digitais em escala, descarbonizar indústrias bem como desenvolver e dimensionar novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Contato:

Investidores



Ndubuisi Maduemezia – Vice-Presidente de Relações com Investidores

Joy V. Domingo – Diretor de Relações com Investidores

Tel: +1 (713) 375-3535

Email: [email protected]

Mídia



Moira Duff – Diretor de Comunicação Externa

Tel: +1 (713) 375-3407

Email: [email protected]

