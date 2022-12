Sistema reforça monitoramento de veículos em vias e rodovias neste final de ano

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de dezembro de 2022.

Com a chegada do final do ano, aliado ao período de chuvas em muitos estados do Brasil e também, somando a isso, o aumento das viagens ocasionadas pelas férias, o trânsito em vias e rodovias acaba sendo prejudicado.

Para evitar acidentes, o monitoramento e o uso de inteligência artificial têm sido fortes aliados. Entre os equipamentos vistos como diferencial por especialistas estão a big data, sistema que possibilita o envio de um conjunto de dados maior e mais complexo com qualidade de informação.

Atualmente, a big data permite o monitoramento de 250 carros por segundo e a identificação de mais de 30 características diferentes em cada passagem de veículo. “Entre essas características é possível saber, por exemplo, se há indicativo de placa clonada, restrição de furto ou roubo, restrições judiciais e restrições administrativas, como autorização de transporte escolar e GNV vencidos, por exemplo”, conta o especialista em mobilidade urbana, Guilherme Araújo.

Pesagem

Outro fator de destaque em tecnologias que contribuem para melhor fluxo de veículos pesados em rodovias são as balanças de pesagem em movimento (WIM) – analisadores de tráfego que possibilitam a captura da imagem dos veículos que transitam pelo ponto em que a balança de pesagem está instalada.

Os sensores são capazes de identificar a passagem, a velocidade e geometria do veículo em toda a seção da via, inclusive entre as faixas e também cor, data e modelo, peso líquido, tara e peso bruto. “Os equipamentos trabalham de maneira integrada, entregando análise de dados com base em imagens, vídeos e outros detalhes que contribuem para uma abordagem”, complementa Araújo.

Ele ressalta que o acidente mais frequente envolvendo veículos de carga é o tombamento, responsável por quase metade dos eventos registrados. “O tombamento, além de representar 47% dos acidentes com veículos de carga, também é o tipo de acidente com maior necessidade de atenção, uma vez que possui uma alta frequência e impacto representativo para a via, o tráfego e a segurança”, complementa Guilherme Araújo, que é diretor-presidente da Velsis.

Segurança

Informações obtidas por equipamentos de tecnologia em mobilidade e trânsito estão garantindo um aumento de 90% no tempo de resposta de órgãos públicos.

No Espírito Santo, um sistema lançado neste ano conta com 900 câmeras instaladas em 290 pontos de fiscalização, incluindo as divisas do Estado, e que monitoram cerca de 1650 faixas em vias e rodovias. Segundo representantes da Secretaria de Segurança Pública Estadual, em apenas três meses de funcionamento do sistema, contando o início da fase operacional em agosto, 106 veículos com restrição foram recuperados.

O gerente de tecnologia da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, João Paulo Siqueira do Nascimento, disse que a evolução, tanto na parte de inteligência como no quesito operacional, foi meteórica. “A partir do momento em que passamos a ter acesso a todos estes dados, o crescimento foi de 90% na recuperação de veículos, saindo de um caso solucionado a cada quatro dias para três casos por dia”, conta. Segundo ele, a partir do alerta das câmeras, a Secretaria reduziu para, aproximadamente, 15 minutos o tempo de resposta contra crimes. “Conseguimos identificar o monitoramento de furtos e roubos, de tráfego e de criminalidade, com uma resposta mais rápida à sociedade”, destaca João Paulo.