A Graphenea lança a subsidiária de produtos químicos especiais KIVORO

* Por: DINO - 18 de dezembro de 2022.

SAN SEBASTIAN, Espanha, Dec. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Graphenea S.A., líder mundial na produção de grafeno, lançou uma empresa subsidiária. A KIVORO é uma empresa química especializada, focada na criação de soluções para desafios industriais.

Vamos mais rápido! O slogan da KIVORO refere-seàagilidade e rapidez na colaboração com a empresa e, em conjunto com sua abordagem “keep-it-simple”, eles estão dando nova vida ao setor de produtos químicos especializados. Jeremey Shipp, Diretor de Vendas da KIVORO salienta: “Estamos trabalhando em desafios industriais complicados, mas não temos dificuldades para lidar com eles. Entendemos que nossos clientes estão em busca de soluções, não de problemas, e somos uma organização direta e ágil”.

A KIVORO vai além do grafeno, comenta o CEO Jesús de la Fuente: “A KIVORO foi criada para podermos comercializar nossas soluções industriais atuais e irmos além do grafeno”. Naturalmente manteremos nossa experiência líder em carbono e nanomateriais, mas estamos firmemente focados no desenvolvimento das especialidades químicas corretas para os desafios industriais de nossos clientes, a fim de trazer eficiências operacionais e reduzir as emissões”.

A KIVORO trabalha com muitas indústrias de construção, revestimentos, filtragem, compósitos e outras. Eles desenvolveram vários aditivos de alto desempenho que vão desde seu aditivo para cimento até o armazenamento de energia, compósitos, adesivos, látex de borracha, revestimentos e muito mais. Uma das realizações de que eles mais se orgulham é seu status de emissões líquidas zero, comentou o CEO Jesús de la Fuente: “Somos implacáveis em nossa busca de melhorias para alcançar grandes resultados com um impacto positivo no desempenho e no planeta. Todos os nossos produtos são neutros em carbono e, na maioria dos casos, nossos produtos permitem que nossos clientes melhorem sua pegada de carbono e economizem dinheiro”.

Sobre a Graphenea

A Graphenea é uma empresa de tecnologia criada em 2010 especializada na produção de grafeno, tem clientes em mais de 60 países e escritórios em San Sebastián (Espanha) e Boston (EUA). A Graphenea auxilia seus clientes produzindo novas formas de grafeno, desde transistores de efeito de campo de grafeno até óxidos de grafeno, e mantendo sua liderança no setor de produção de grafeno em expansão.

Sobre a KIVORO

A KIVORO é uma subsidiária da Graphenea e é o resultado de muitos anos de trabalho no setor de aditivos e nanotecnologia, onde eles acumularam um extenso know-how e conhecimento intersetorial na área de produtos químicos especializados. A KIVORO foi criada para melhorar e agregar valor aos produtos dos clientes, projetando o melhor aditivo químico para sua aplicação.

Entre em contato

[email protected]

www.kivoro.com

