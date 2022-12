Cacau tem inúmeros benefícios para a saúde

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de dezembro de 2022.

O cacau é um dos frutos mais conhecidos do mundo, já que é a base de um dos alimentos mais famosos, o chocolate. O fruto dessa planta, originada na floresta tropical úmida, hoje é encontrado em profusão na Mata Atlântica, com destaque para a produção dos estados da Bahia e Espírito Santo. Economicamente, esse fruto é uma das commodities agrícolas com maior valor agregado atualmente negociadas nas bolsas de valores mundiais.

O cacau é rico em diversas substâncias e minerais essenciais para o homem. Entre eles estão os flavonoides, substâncias antioxidantes que protegem as células contra os radicais livres, moléculas que o organismo produz o tempo todo, por exemplo, quando se respira ou quando o corpo produz energia. Sem os flavonoides, os radicais livres podem causar prejuízos às células, causando doenças como câncer e AVC (acidente vascular cerebral), por exemplo. É um dos alimentos com maior teor de antioxidantes, ou seja, o seu consumo está comprovadamente associado à redução no risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Além disso, o cacau é fonte de fibras, que geram saciedade (demora um pouco mais para voltar a sensação de fome), auxiliam no controle da glicemia (açúcar no sangue), atuam no controle do colesterol (prevenindo doenças cardiovasculares), preservam o intestino saudável (ajudando no trânsito intestinal e mantendo em dia suas funções de absorção de nutrientes, produção de hormônios e células de defesa).

O magnésio encontrado neste fruto também ajuda nas centenas de reações no organismo e possui papel fundamental em várias delas, como: saúde óssea, circulação sanguínea, imunidade e ação antioxidante. Vale lembrar que o cacau é fruto original do Brasil, especificamente da Amazônia.

“Quando consumimos alimentos nativos do nosso país, estamos valorizando a nossa biodiversidade, contribuindo para manter a nossa floresta em pé e apoiando os pequenos agricultores. Ou seja, consumir cacau é benéfico para nós e para o planeta. Nosso blend de Cacao Latte, por exemplo, é produzido com leite de coco em pó e cacau orgânico da Amazônia”, conta a sócia-fundadora da diCapri, Renata Fleury.

Para mais informações, basta acessar o site: https://dicapri.co/