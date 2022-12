Drones são usados em serviços de inspeção predial

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de dezembro de 2022.

O drone é uma tecnologia amplamente usada em diversos serviços, como monitoramento, atividades do agronegócio e entregas de pedidos. No entanto, o objeto ganhou mais uma finalidade: ajudar em serviços de restauração predial. O recurso é usado para supervisionar a limpeza e os reparos que são feitos em grandes estruturas, especialmente quando os serviços precisam ser prestados nas alturas.

No entanto, a medida não descarta a utilidade dos profissionais de supervisão no local de trabalho. Apesar de ser uma tecnologia avançada, os drones precisam de acompanhamento e somente os equipamentos com menos de 250g dispensam pilotos com registro de voos no site Sarpas do Decea.

Além do monitoramento dos drones ser obrigatório por lei, ele é necessário para garantir que a tecnologia não se torne um problema e realize a checagem do serviço de forma correta.

“O trabalho de restauração predial exige cuidados especiais para todos os envolvidos. Por esse motivo, contamos com a inspeção feita pelos drones para garantir que tudo seja realizado com a máxima segurança e qualidade. Eles são os nossos olhos nas alturas”, comenta o engenheiro Paulo Sérgio Ramalho, diretor da Repinte. A rede de franquia também passou a usar drones para auxiliar na supervisão de serviços de restauração predial.