Toshiba expandirá capacidade de produção de semicondutores de energia com nova instalação de fabricação

19 de dezembro de 2022.

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (“Toshiba”) anunciou hoje construirá uma nova instalação de produção de suporte para semicondutores de potência na Himeji Operations – Semicondutor, na Prefeitura de Hyogo, no oeste do Japão. A construção terá início em junho de 2024, com a produção prevista para a primavera de 2025. O projeto irá mais do que duplicar a capacidade de produção de semicondutores de potência automotivos da Toshiba em Himeji, em relação ao ano fiscal de 2022.

Os dispositivos de energia são componentes essenciais para gerenciar e reduzir o consumo de energia em todos os tipos de equipamentos eletrônicos e para economizar energia. Além de todos os outros produtos, a demanda por transistores de efeito de campo semicondutor de óxido metálico (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors, MOSFETs), uma tecnologia de foco da Toshiba, tem previsão de crescimento contínuo com o progresso da eletrificação de veículos e automação de equipamentos industriais. A Toshiba decidiu atender a esse crescimento de demanda com a construção da nova instalação de suporte.

No futuro, a Toshiba expandirá seus negócios de semicondutores de energia e aumentará a competitividade, oferecendo produtos de alta eficiência e alta confiabilidade em respostaàdemanda crescente e contribuindo para a neutralidade de carbono.

Visão geral das operações da Himeji – Semicondutor Localização: 300, Ikaruga, Taishi-cho, Ibo-gun, Prefeitura de Hyogo, Japão Fundação: abril de 1982 Diretor geral: Noriyasu Kurihara Funcionários: aproximadamente 1.400 (em abril de 2022) Produtos principais: semicondutores discretos (semicondutores de energia e dispositivos de pequeno sinal)

*As informações contidas neste documento, inclusive preços e especificações do produto, conteúdo de serviços e informações para contato são atuais na data do anúncio, mas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Sobre a Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

A Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, fornecedora líder de soluções avançadas de semicondutores e armazenamento, conta com mais de meio século de experiência e inovação para oferecer aos clientes e parceiros de negócios semicondutores discretos, LSIs de sistema e produtos HDD excepcionais.



Os 23.000 funcionários da empresa em todo o mundo compartilham a determinação para maximizar o valor do produto e promover uma colaboração próxima com os clientes na criação conjunta de valor e novos mercados. Com um faturamento anual que hoje supera 850 bilhões de ienes (US$ 7,5 bilhões), a Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation espera construir e contribuir para um melhor futuro para as pessoas em todo o mundo.



Saiba mais em https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/top.html

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221218005068/pt/

Fonte: BUSINESS WIRE