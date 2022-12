LATAM transporta 35 mil passageiros em Montes Claros e lança voos para SP por R$ 405 (ida e volta)

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 19 de dezembro de 2022.

A LATAM iniciou em junho deste ano os voos diretos de Montes para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Balanço divulgado pela companhia revela que em novembro foi atingida a marca de 35 mil passageiros que embarcaram na maior cidade do Norte de Minas.

A LATAM lidera o setor aéreo brasileiro segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e vive momento de crescimento. Atualmente, a companhia voa no Brasil para seu recorde de 54 aeroportos nacionais (eram 44 antes da pandemia de Covid-19). “Nossa eficiência operacional possibilitou crescer e dobrar a quantidade de destinos operados em Minas Gerais. O maior beneficiado é o viajante com origem ou destino ao estado, pois encontra agora mais opções para viajar a lazer ou a negócios por meio de toda a nossa malha aérea no Brasil e para o exterior”, afirma Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM.

Promoção de voos para São Paulo

A LATAM lançou promoção para marcar a entrada da companhia no mercado de Montes Claros. As passagens aéreas para o Aeroporto de Guarulhos por apenas R$ 405,80, valor com taxas inclusas. (Veja detalhes abaixo). Essa promoção é para viagem em abril de 2023, mas para outras datas também tem promoção.

Mas vários outros destinos brasileiros estão com promoção para voos saindo da cidade do Norte de Minas. Para Brasília, as passagens de ida e volta saem por R$ 499. Para Curitiba, os passageiros pagam R$ 635 nos bilhetes. Também tem voos para Salvador por R$ 648, Florianópolis por R$ 740 e Vitória R$ 754. Tem também oferta para Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Recife. Confira todas as ofertas nos links abaixo.

Compre aqui passagens de Montes Claros/São Paulo por R$ 405,80 (ida e volta)

Voos partindo de Montes Claros

Faça aqui a sua pesquisa e garanta desconto para outras datas na compra das passagens aéreas

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais

Leia aqui outras notícias sobre viagens e promoções

Atenção: O Jornal Montes Claros não vende passagens aéreas, pacotes de viagens ou reservas de hotéis. O site apenas divulga as promoções, ficando o leitor livre para escolher a melhor opção