Especialista em ar-condicionado dá dicas de como escolher o aparelho correto

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 20 de dezembro de 2022.

As altas temperaturas quando o clima está quente são desagradáveis em diversas ocasiões. Nestes casos, o uso do ar-condicionado passa a ser utilizado em quase todo os ambientes de uma residência. Entretanto, é preciso escolher o aparelho correto, pois a grande variedade pode gerar confusões e causar erros na hora da compra.

Takao Matsumura, gerente de engenharia da Fujitsu General do Brasil, conta que existem diversos tipos de equipamentos de ar-condicionado no mercado, mas é preciso estar atento a algumas características importantes na hora da compra. “Na hora de escolher o modelo certo sempre considere a estrutura da casa e qual o espaço em que o equipamento será instalado. Vale a pena fazer uma pesquisa mais profunda para evitar erros básicos durante o processo de decisão de compra do equipamento”, explica Takao.

Outro ponto importante é verificar o consumo de energia do aparelho. “A compra do modelo errado pode fazer com que o gasto de energia suba de maneira considerável, pois a capacidade do aparelho não fica de acordo com o ambiente de instalação. Por isso é importante fazer uma pesquisa bem profundo por equipamentos que sejam econômicos em comparação aos dispositivos convencionais”, aponta o engenheiro. O especialista também reforça que o processo de instalação correta do equipamento é fundamental para não comprometer o funcionamento e a vida útil do aparelho.

Por fim e não menos importante, o especialista ressalta a importância da limpeza do ar-condicionado. Uma das maneiras mais fáceis de fazer com que o equipamento funcione efetivamente é verificar se a limpeza está em dia. “Sugiro que realize a manutenção periódica com um profissional. Os filtros de ar precisam ser higienizados para que impurezas não sejam expelidas no ambiente. Lembre-se de não utilizar qualquer substância química, pois pode prejudicar o funcionamento”, finaliza Takao Matsumura.