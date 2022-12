GP é premiado como “Melhores na Gestão de Pessoas”

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 20 de dezembro de 2022.

O Grupo Petrópolis, empresa do setor cervejeiro com capital 100% nacional, foi destaque na 20ª edição do estudo “Valor Carreira – As Melhores na Gestão de Pessoas”, realizado pelo jornal Valor Econômico em parceria com a Mercer, que premia as empresas com os melhores ambientes de trabalho do país. Pelo segundo ano consecutivo, a companhia ficou entre as cinco melhores empresas avaliadas pelo ranking, conquistando o 3º lugar na categoria acima de 17 mil funcionários.

Por meio de uma análise com base nos dados compilados, a pesquisa avaliou questões de engajamento e experiência do funcionário que deixaram de ser diferenciais e se tornaram essenciais dentro do âmbito dos recursos humanos, tendo por base oito dimensões: cultura de integridade, agilidade organizacional, liderança responsável, ambiente de trabalho saudável, recompensa justa, carreiras atrativas, indivíduos prósperos e engajamento.

A conquista reforça as novas práticas de Recursos Humanos adotadas pelo Grupo Petrópolis no último ano, que inclui a implementação de um comitê de diversidade, que será responsável pela definição de diretrizes, políticas, conexão entre áreas, acompanhamento de metas e priorização de temas junto ao time executivo. “Atualmente contamos com quase 1.100 funcionários PCDs, somos uma das maiores empresas de inclusão no Brasil. Tivemos um avanço na porcentagem de mulheres no último ano e 100% da cota PCDs cumprida em 2022. Agora, estamos trabalhando para o engajamento e movimentação interna desses profissionais. Queremos que esse número aumente cada vez mais”, explica Magdiel Moda, diretor de Recursos Humanos do Grupo Petrópolis.