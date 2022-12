NEC fecha contrato para fornecimento de solução tecnológica junto à Sefaz-SP

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de dezembro de 2022.

A NEC assinou um contrato da ordem de R$6,8 milhões com a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo referente ao fornecimento de uma solução de firewall da marca Cisco, composta por hardware, software e suas respectivas licenças, bem como à prestação de serviço continuado de suporte técnico, manutenção e atualização da tecnologia.

O sistema, que será fundamental no sentido de reforçar ainda mais a segurança das redes do Sefaz-SP, será implantado nas sedes da Secretaria na capital paulista e na cidade de Campinas, no interior. O acordo estabelecido tem a vigência de 15 meses e foi liderado pela coordenadoria de tecnologia e administração do órgão.

“Essa é a segunda licitação do Sefaz-SP que a NEC é selecionada este ano. Em maio, foi assinado um contrato para a provisão de serviço de atualização da planta de telefonia de Call Manager e de Contact Center do órgão. Para a companhia, é muito importante sair na frente em concorrências como essa, pois demonstra que o portfólio está bem estruturado e muito competitivo diante do mercado”, afirma Milton de Ronchi Rodrigues Júnior, diretor de negócios da NEC no Brasil.