Prasad Corp fará parceria com Cube-Tec International

* Por: DINO - 20 de dezembro de 2022.

A Prasad Corp, líder mundial em preservação, digitalização e restauração de filmes, formou uma parceria estratégica com a Cube-Tec International (Alemanha) e representará de forma exclusiva a tecnologia QUADRIGA INSPECTIONscan.one da Cube-Tec em alguns dos principais e maiores mercados de arquivamento do mundo, incluindo América do Norte e Índia.

A Cube-Tec desenvolve soluções integradas para grandes arquivos de mídia e é pioneira em fluxos de trabalho de meios de controle de qualidade para Filmes e Vídeos. A QUADRIGA INSPECTIONscan.one permite a proteção sustentável de grandes coleções de filmes. Ela oferece a possibilidade de digitalizar o material fílmico em seu estado original em qualidade mezanino.

A Prasad continuará consultando, aconselhando e fornecendo aos arquivos globais suas soluções de preservação de espectro completo, que são uma combinação única de tecnologia e serviços, permitindo assim que os arquivos sejam preservados para a posterioridade (#preserve4posterity).

“À medida que os mercados retornamànormalidade, os arquivos globais procuram cada vez mais soluções de arquivamento inteligentes impulsionadas pelas tecnologias mais recentes para conservar seus ativos valiosos. Estou muito animado com esta parceria estratégica com a Cube-Tec, que acredito será um grande valor agregado para nossos clientes de arquivos, proprietários de conteúdo, agregadores de conteúdo e similares, no mundo todo”, disse Saiprasad, diretor da Prasad Corp.

“Fornecer gêmeos digitais para coleções completas de filmes sem o trabalho de preparação que consome muito tempo é uma tecnologia inovadora. Combinado com a automação da inspeção e da elaboração de relatórios dos filmes que requerem muita mão-de-obra, os usuários da INSPECTIONscan podem tomar decisões de preservação baseadas em fatos para cada rolo de filme com o mínimo de esforço. A parceria estratégica com a Prasad permitirá que mais arquivos se beneficiem rapidamente dessa nova tecnologia”, afirmou Jörg Houpert, chefe de tecnologia da Cube-Tec International.

Sobre a Prasad Corp:

A Prasad Corp oferece uma linha abrangente de serviços de preservação, digitalização e restauração no mundo todo. Como orgulhosa proprietária da Digital Film Technology GmbH, fabricante de scanners de filmes cinematográficos, a Prasad está posicionada de maneira única para oferecer serviços de conservação convenientes, estratégicos e saudáveis a seus clientes, tanto no local quantoàdistância.

Para mais informações, acesse www.prasadcorp.com

Sobre a Cube-Tec International:

A Cube-Tec International desenvolve soluções integradas para grandes arquivos de mídia. Como pioneira no controle de qualidade de fluxos de trabalho de mídia, a empresa se concentra em padrões abertos e automação ágil de processos. A Cube-Tec se beneficia de uma grande experiência com projetos de digitalização de mídia em grande escala.

Para mais informações, acesse https://www.cube-tec.com/en

