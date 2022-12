Programa de corrida Fórmula Inter by Istv traz dicas de como se tornar piloto

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de dezembro de 2022.

Idealizado pelo CEO Istv Cláudio Fernando Aguiar, o programa Fórmula Inter by Istv Brasil Samsung Tv Plus apresentado por Cris Lopes, revela os bastidores dos treinos e segredos dos pilotos com curiosidades dos carros de corrida e dicas para quem sonha em pilotar no Autódromo de Interlagos.

Com 30 minutos de duração e direção de imagens do diretor de tv e cineasta Rodney Borges, o programa será exibido em rede nacional na Samsung Tv Plus ISTV nesta quarta às 21h no canal 2548 e transmissão na internet às 20h no site da emissora Istv.

Chamada de Fórmula Inter em homenagem a Interlagos, um dos circuitos mais famosos do mundo, a Fórmula Inter é uma categoria brasileira profissional de carros de fórmula. O campeonato foi lançado em 2015 e teve sua primeira corrida em dezembro de 2016. Após diversas atualizações e adequações, a Fórmula Inter abre uma nova temporada com início do campeonato em março 2023. Serão diversas etapas com verdadeiros desafios em carros de Fórmula de alta performance com fabricação nacional.

Para quem está chegando agora e quer se tornar piloto, deve-se passar pela formação e a profissionalização com toda preparação e acompanhamento da Categoria Profissional de Fórmulas do Brasil. Toda organização e promoção do evento é da dupla Juliana Martins e Wellington Lopes da Lopes Concept.

“Produzimos um programa sobre o mundo das corridas com todas as dicas para se tornar um piloto em Interlagos que será exibido na Samsung Tv Plus Istv Brasil”, comenta a apresentadora Cris Lopes.

Redes sociais: Programa Fórmula Inter @samsungtvplus @istvdigital

Dia de exibição: quarta-feira (21) às 21h na Samsung Tv Plus Istv – canal 2548.

Transmissão no site da emissora: quarta-feira (21) às 20h na Istv.

ImprensaCL – Ane Silveira (11) 996530651 WhatsApp

email: [email protected]