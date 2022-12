BBF fecha parceria com a Vivo para ampliar acesso à internet no Nordeste do Pará

* Por: DINO - 21 de dezembro de 2022.

A Brasil BioFuels (BBF), empresa brasileira que atua no agronegócio sustentável desde o cultivo da palma de óleo, trading, produção de biocombustíveis e geração de energia elétrica renovável, e a Telefônica Brasil – Vivo, operadora com cerca de 112 milhões de acessos, firmam parceria para ampliar o ecossistema digital da BBF com conectividade móvel e soluções baseadas em Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês).

O projeto, além de cobrir com internet 4G uma área de quase 1,7 mil Km² de área agrícola, inclui em sua infraestrutura as redes Narrow Band IoT (NB-IoT) e Long Term Evolution for Machines (LTE-M), específicas para suportar todas as aplicações em IoT do projeto. O processo de automação permitirá aplicar soluções tecnológicas para rastreamento da frota logística, rastreamento da origem dos frutos, armazenamento de dados na nuvem, monitoramento climático, entre outras tecnologias. “Com a parceria, vamos atuar em linha com os conceitos e as práticas da Indústria 4.0, aumentando a automação dos nossos processos e gerando mais eficiência em nossas operações”, destaca Milton Steagall, CEO da BBF. Além disso, o projeto busca beneficiar habitantes que residem no entorno das operações da BBF, possibilitando o acesso a internet 4G.

O avanço tecnológico oferecerá uma comunicação mais ágil, acelerando o tratamento das ocorrências relacionadas a saúde e segurança das equipes. O projeto prevê a instalação de 23 torres com tecnologia 4G até março de 2024.

No estado do Pará, a BBF conta com cerca de 56 mil hectares de palma de óleo plantados, mais de cinco mil colaboradores diretos, além de usinas de beneficiamento. O projeto deve melhorar a comunicação entre os colaboradores da empresa que atuam na atividade agrícola, aprimorar o controle operacional e aumentar a eficiência dos processos da empresa com gestão em tempo real. A BBF será responsável pelo investimento e gestão do projeto e a Vivo pela implantação e operacionalização de toda a infraestrutura.

“Nosso objetivo é levar às empresas um amplo ecossistema de inovação ao agronegócio, que além da conectividade embarca soluções inteligentes e relevantes, que ajudam a resolver os desafios de automatização do campo e de processos agroindustriais. Todos os projetos são integrados em plataformas exclusivas de gestão, com foco no aumento da produtividade com menor custo operacional e otimização de recursos”, explica o vice-presidente B2B da Vivo, Alex Salgado.

Conectividade para além da empresa

O projeto também reforça o compromisso da BBF no desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua, bem como localidades circunvizinhas, atendendo comunidades e povos tradicionais – indígenas e quilombolas – que vivem em localidades isoladas e que passarão a ter conectividade para melhor comunicação a partir da nova infraestrutura na região.

A iniciativa ampliará o acesso à internet móvel de alta velocidade em treze municípios paraenses: Abaetetuba, Moju, Igarape-Miri, Acará, Concórdia do Pará, Santana do Capim, Tomé-Açu, Quatros Bocas, Tailândia, Barcarena, Aurora do Pará, São Domingos do Capim e Bujaru. A BBF mantém a operação em cinco dessas localidades com o cultivo da palma de óleo e com operação agroindustrial.

“Este é um projeto no mercado de Agronegócio da região Norte do Brasil e de alta complexidade, tendo em vista as grandes dimensões e peculiaridades das operações da BBF na região. A BBF está acelerando sua transformação digital e o acesso à internet das comunidades do entorno de suas operações”, finaliza Steagall.

Sobre a BBF



A Brasil BioFuels (BBF) é uma empresa brasileira que atua no agronegócio sustentável desde o cultivo da palma de óleo, produção de biocombustíveis e geração de energia elétrica renovável e tem área cultivada superior a 68 mil hectares e produção de cerca de 200 mil toneladas/ano óleo e trabalha com criação de soluções sustentáveis para a geração de energia nos sistemas isolados: usinas movidas a biodiesel produzido na região.

A BBF criou um modelo de negócios integrado em que atua do início ao fim da cadeia de valor – desde o plantio da palma de óleo, extração do óleo bruto e produção de bicombustíveis, até a geração de energia elétrica renovável – com ativos totalizando cerca de R$ 2,1 bilhões e atividades gerando mais de 6 mil empregos na região do Norte do Brasil. As operações da BBF estão situadas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará, compreendendo 38 usinas termelétricas (25 em operação e 13 em implementação), 3 unidades de esmagamento de palma de óleo, 1 unidade extrusora de soja e 1 indústria de biodiesel.

Sobre a Vivo

A Vivo – Telefônica Brasil, empresa de telecomunicações no Brasil, com 112 milhões de acessos (3T22) e tem como propósito “Digitalizar para Aproximar”. A Vivo é um hub digital, facilitando o acesso de seus clientes a serviços em diferentes áreas, como entretenimento, esportes, segurança digital, finanças, saúde e educação. A empresa está presente em 4,9 mil cidades com rede 3G, mais de 4,6 mil com 4G, e 3,2 mil municípios com a rede 4,5G. No segmento móvel, a Vivo tem 97 milhões de acessos e responde pela maior participação de mercado do segmento (38%) no País, de acordo com resultados do balanço trimestral (3T22).

Ciente de sua responsabilidade de retribuir à sociedade a confiança que recebe na utilização dos seus serviços, a empresa conta com a Fundação Telefônica Vivo. Há 23 anos no Brasil, a Fundação Telefônica Vivo é um dos principais pilares de responsabilidade social no conceito ESG da Vivo. Com foco em educação na escola pública, contribui com o desenvolvimento e inclusão digital de estudantes e educadores por meio de projetos que estimulam novas oportunidades de ensino e aprendizagem.