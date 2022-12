Campanha sobre reciclagem vence prêmio internacional

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 21 de dezembro de 2022.

A agência Sr.Jorge Digital & Creative é uma das vencedoras do Prémios Lusófonos da Criatividade, um festival internacional sediado em Portugal, o único no mundo dedicado exclusivamente a premiar, homenagear e debater o mercado publicitário dos países de língua portuguesa. A agência conquistou, respectivamente, os troféus bronze na categoria Digital – Campanha Web, com a campanha “Queimou? Reciclou!”, e bronze na categoria Produção – Filme Web, na 10ª edição do festival.

Ambas as campanhas abordam a reciclagem e foram criadas para a Reciclus (Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa), entidade gestora responsável pela coleta e destinação ambientalmente correta de lâmpadas no Brasil, que já coletou mais de 28 milhões de unidades de lâmpadas fluorescentes, e implantou 3.600 pontos de coleta em estabelecimentos comerciais em todo o país.

“A decisão de inscrever o trabalho que fizemos para a Reciclus foi baseada no tamanho do desafio de criar uma campanha de conscientização que conectasse com o dia a dia das pessoas. Tivemos a liberdade de utilizar as mídias digitais e tradicionais com abordagens diferentes que se conectavam para dizer a mesma coisa”, afirma Letícia Suher, fundadora da agência.

“Inscrevemos a campanha em duas categorias apenas e ganhamos bronze nas duas, mesmo concorrendo com marcas grandes. Para mim, poder participar de festivais como este e ganhar é a concretização de dedicação, trabalho duro e paixão por comunicação”, completa.

O vídeo vencedor do prêmio está disponível no link: https://youtu.be/S58ilhho2dM

Mais informações: www.reciclus.org.br