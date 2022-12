Como manter a hidratação dos pets com a chegada do verão?

* Por: DINO - 21 de dezembro de 2022.

A maioria das pessoas gosta de dias ensolarados e aproveitam para curtir momentos de lazer com a família. Mas os períodos com altas temperaturas também possuem pontos negativos, como por exemplo desconfortos, queda de pressão e dor de cabeça. Para evitar esse tipo de problema, as pessoas buscam melhores hábitos alimentares e de hidratação.

O calor excessivo também pode ser muito prejudicial aos animais de estimação. Visto que eles sentem tanto quanto os humanos, ter um nível de atenção maior e cuidados redobrados com os pets nessa época do ano é essencial – principalmente com a hidratação.

“Os animais costumam dar sinais quando não estão se sentindo bem. As mudanças comportamentais, desconforto térmico, saliva em excesso, respiração ofegante e fraqueza são bons exemplos disso. Mantê-los bem hidratados é essencial para evitar todo incômodo, já que o líquido é responsável pelo bom funcionamento do organismo”, explica Cintia Arruda, Gerente de Marketing da Hill’s Pet Nutrition.

Especialistas da Hill’s levantaram algumas dicas para manter o cuidado com a saúde e bem-estar dos animais durante os dias com temperaturas elevadas: