Organização sem fins lucrativos vence prêmio Lixo Zero 2022

* Por: DINO - 21 de dezembro de 2022.

A Reciclus (Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa), venceu a edição 2022 do Prêmio Lixo Zero, na categoria “Logística Reversa”. Desde 2017, a Reciclus, entidade gestora responsável pela coleta e destinação ambientalmente correta de lâmpadas no país, já coletou mais de 28 milhões de unidades de lâmpadas fluorescentes, e implantou 3.600 pontos de coleta em estabelecimentos comerciais em todo o país.

A premiação é organizada pelo Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) desde 2018 e visa a destacar organizações que atuam na promoção do conceito de lixo zero no país, além de fortalecer e divulgar as boas práticas realizadas. A cerimônia de entrega aconteceu na quinta-feira (15/12), no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá (MT), e a Reciclus foi representada pela sua Analista de Sustentabilidade, Rosângela Santos.

Segundo o Instituto Lixo Zero Brasil, “a Reciclus apoia, promove e difunde o conceito de lixo zero do país, além de empoderar atores que se dedicam à construção de um mundo melhor”.

A Reciclus mantém uma série de ações voltadas à educação ambiental. Uma delas é a parceria com o professor Samuel Cunha, Embaixador do Conhecimento Reciclus, que produz conteúdo específico sobre educação ambiental para as redes sociais da associação, realiza palestras presenciais e online em escolas.

Outra iniciativa é o programa Reciclus na Escola, que inclui a “Cartilha do Bem”, que aborda a Política Nacional de Resíduos Sólidos para crianças entre 6 e 8 anos e videoaulas gratuitas, com material de apoio e exercícios para utilização em sala de aula.

Mais informações: www.reciclus.org.br