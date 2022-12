Qual o papel dos pais na educação das crianças?

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 21 de dezembro de 2022.

Educar é uma tarefa que exige muita responsabilidade, amor e atenção dos responsáveis. A escola tem um papel muito importante no desenvolvimento dos jovens. Mas, a participação dos pais na rotina escolar dos pequenos é tão importante quanto.

De acordo com um artigo da psicóloga e coach infantil Thaís Ribas: “A criança percebe, mesmo que inconscientemente, que os pais se importam com ela. Com isso, quanto maior a participação e a presença dos pais, mais força e motivação a criança vai desenvolver…”. Por isso, é essencial que a família participe da rotina escolar das crianças e adolescentes de forma ativa, mantendo uma relação de confiança com a instituição de ensino e com os professores. Dessa forma, a escolha de uma instituição de ensino deve ser feita com muita cautela para que a escola esteja aberta a essa interação.

Além disso, de acordo com uma pesquisa realizada pelo movimento da sociedade civil Todos Pela Educação, o desempenho das crianças na escola melhora quando os responsáveis são participativos na educação dos filhos. Porém, é preciso que se tenha um equilíbrio na relação pais e filhos. Segundo a escritora Angela Abdo, autora de diversos livros que abordam a temática, é preciso estabelecer limites e firmeza, mas sem esquecer do lado afetivo na educação das crianças.

Ela diz que: “Uma dificuldade da educação atual é que os pais querem ser amigos dos filhos, o que é bom, desde que não tenham medo de serem pais como é seu dever. Ou passam a ser escravos, fazendo pelos filhos e não os deixando assumirem tarefas adequadas a sua idade”.

A autora ainda diz que para saber se os pais estão acertando o ideal é ouvir os filhos e conversar com eles. Dessa forma, o envolvimento dos pais na rotina escolar, além de trazer benefícios para os estudos, também auxilia nas relações familiares e na formação de jovens mais confiantes.