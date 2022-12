Alfa Sense dá mais um passo em sua expansão para o mercado internacional

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 22 de dezembro de 2022.

A Alfa Sense, empresa de desenvolvimento e fabricação de soluções de segurança por meio de sensores ópticos, foi uma das quatro startups deep techs selecionadas, entre mais de 120, para um programa de fomento encerrado na última semana em Nova Iorque, Estados Unidos, e deu mais um passo em seu processo de expansão internacional.

O programa teve como objetivo apresentar ao mercado norte-americano a tecnologia produzida pelas startups deep techs brasileiras e, assim, captar investimentos, estabelecer parcerias e fechar negócios. Conduzido pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o programa teve o apoio da SOSA, empresa global de inovação aberta especializada em identificar soluções de tecnologia avançada e que possui centros de inovação em Tel Aviv, Nova Iorque e Londres.

A Alfa Sense demonstrou nos Estados Unidos o funcionamento de suas soluções de segurança para proteção de perímetros baseada em fibras ópticas e apresentou seu roadmap de tecnologias que chegará em breve ao mercado de óleo e gás. Além disso, a empresa também mantém negociações avançadas para parcerias comerciais na Europa, Oriente Médio e África.

“Participar do programa de internacionalização foi uma grande experiência profissional para mim e para meu sócio Victor, e um momento de inflexão para a Alfa Sense. O aprendizado foi intenso e, sem sombra de dúvidas, proporcionará uma grande aceleração para nós. Essa iniciativa da Embrapii em parceria com a CNI, além do impacto positivo futuro em diversos setores da indústria, será fundamental para a expansão das empresas de tecnologia brasileiras. Outro ponto importante é que, por meio dessa parceria estratégica, passamos a ter um escritório avançado em Nova Iorque para a realização de reuniões e apresentações”, celebra Hamilton Luiz, CEO da Alfa Sense.