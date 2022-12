DriveWealth celebrada como líder da categoria com elogios de alto nível do setor da Deloitte, Forbes, CB Insights e outras, durante o ano histórico

DriveWealth, LLC, uma via internacional de investimentos em fintech e pioneira em investimentos fracionários, anunciou hoje que, após seu ano marcante de rápida expansão mundial, crescimento em clientes e inovação de produtos, a empresa foi reconhecida por suas conquistas como líder da categoria que está redefinindo os investimentos em 10 dos prêmios mais proeminentes do setor. Cada uma destas listas reconhece as empresas mais inovadoras e influentes do mundo e inclui:

Prêmios de produtos: A DriveWealth recentemente fez parceria com a Adaptive Financial Consulting para criar um novo sistema proprietário de gestão de pedidos (OMS) para atender ao aumento de demanda em seu negócio de corretagem de varejo. Este OMS de alta produtividade e baixa latência, que aproveita a tecnologia Aeron, foi reconhecida como a Melhor Iniciativa de Cooperação / Aliança de 2022 pelo American Financial Technology Awards da Waters Technology.

Prêmios de locais de trabalho: A empresa foi listada como um 2022 New Jersey Top Workplace. A Built In também homenageou a empresa em seu Best Places To Work Awards como uma das Melhores Empresas de Médio Porte para Trabalhar e Melhores Empresas Remuneradoras na cidade de Nova York pelo segundo ano consecutivo.

“Nossas soluções estão transformando o panorama de investimentos e estamos honrados em ver um reconhecimento tão positivo do setor por nosso trabalho”, disse Bob Cortright, Fundador da DriveWealth. “O significativo crescimento mundial da DriveWealth este ano pode ser atribuído diretamenteàescalabilidade flexível e personalização das APIs de nossa plataforma. Esperamos continuar sendo a principal escolha do setor para fintechs que buscam capacitar seus clientes com soluções inovadoras de investimentos a nível internacional.

Estes elogios do setor estão baseados em diversos marcos que a DriveWealth obteve em 2022, incluindo:

Aumento de sua presença mundial: A DriveWealth fez importantes parcerias na Europa (Bank of Georgia) e na Ásia-Pacífico (Toss Securities), além de lançar novas parcerias em mercados carentes, como África (Chipper Cash) e América Latina (Sproutfi) para expandir o acesso favorável a investimentos. Além de novas e notáveis parcerias, a DriveWealth expandiu sua presença mundial ao estabelecer presença em Singapura, Londres, Dublin, Lituânia e Brasil para dar suporte a parcerias e investidores de varejo ao redor do mundo.

Reforço de seu conjunto inovador de serviços: O Fracker®da DriveWealth, seu OMS proprietário que reinventou a experiência de investimentos no varejo a milhões em todo o mundo, recebeu uma patente da Agência de Patentes e Mercas Registradas dos EUA. Além de lançar duas subsidiárias integrais, DriveDigital E DriveLiquidity, que oferecem recursos de criptomoedas a parcerias e seus investidores de varejo, a empresa lançou seu Developer Dashboard para permitir que desenvolvedores obtenham acesso gratuito e instantâneo às mesmas APIs resilientes e escaláveis que as parcerias da DriveWealth acessam em um ambiente de espaço isolado. Por fim, a empresa expandiu sua plataforma DriveAdvisory, uma solução de infraestrutura de tecnologia que capacita as parcerias a integrar plenamente produtos de consultoria financeira em seus aplicativos existentes.

A DriveWealth antecipa oportunidades significativas de crescimento em 2023, respaldadas pelos resultados incluídos em seu relatório de propriedade DriveTrends, que mostrou que o comércio digital se tornou cada vez mais popular este ano entre os Millennials em todo o mundo, mesmo em meio aos baixos mercados de 2022, uma tendência que deve continuar em 2023. O estudo analisou dados de mais de 12 milhões de investidores ao redor do mundo que negociam ações fracionárias de ações dos EUA através da rede de mais de 100 parcerias internacionais da DriveWealth, incluindo MoneyLion, Revolut, Grupo Bursátil Mexicano (GBM) e Goalsetter, entre outros.

DriveWealth, uma via internacional de investimentos em fintech e pioneira em investimentos fracionários, é uma empresa de tecnologia visionária que capacita mais de 100 parcerias em todo o mundo a envolver seus clientes, colocando os mercados na palma de suas mãos. Acreditamos que o futuro é fracionário, transacional e móvel. Cada dispositivo móvel deve ser uma porta de acesso a produtos, serviços, consultorias e assistência de investimentos e poupanças a cidadãos internacionais de todas as idades, classes de riqueza e níveis de conhecimento financeiro. O suporte consultivo da DriveWealth baseado em nuvem e a plataforma de tecnologia moderna permitem que as parcerias ofereçam experiências de investimentos de marca para impulsionar a aquisição, fidelidade, retenção e crescimento de receita de clientes. Para mais informação, acesse drivewealth.com ou se conecte conosco no Twitter @DriveWealth ou no LinkedIn.

