Gartner: tecnologias de desenvolvimento de low-code crescerão 20% em 2023

* Por: DINO - 22 de dezembro de 2022.

O Gartner anuncia nova pesquisa sobre o mercado mundial de tecnologias de desenvolvimento de low-code (código baixo, em português), que deverá atingir US$ 26,9 bilhões em 2023, cifra que representa um aumento de 19,6% em relação ao ano passado. As iniciativas de uso tecnologias aplicadas nos negócios serão as principais impulsionadoras da aceleração do uso de recursos low-code até 2026.

“As organizações estão cada vez mais se voltando para tecnologias de desenvolvimento de low-code para atender às crescentes demandas por aplicações para a otimização de fluxos de trabalho e de automação altamente personalizadas”, afirma Varsha Mehta, Especialista Sênior de Pesquisa de Mercado do Gartner. “Ao incentivar que desenvolvedores de TI profissionais e pessoas que não são de TI — especialistas em aplicações para negócios — utilizem diversas ferramentas de low-code, as empresas conseguem alcançar o melhor nível de competência digital com a velocidade de entrega necessária para o atual ambiente ágil e moderno.”

As plataformas de aplicações low-code (LCAPs – de Low-Code Application Platforms, em inglês) são projetadas para serem o maior componente desse mercado, com projeção de crescimento de 25% e atingindo quase US$ 10 bilhões de receitas em 2023.

Receitas por segmento do mercado de tecnologias de desenvolvimento low-code (em bilhões de dólares americanos)

2021 2022 2023 2024 Plataformas de aplicações low-code (LCAP – de Low-Code Application Platforms. em inglês) 6,32 7,968 9,960 12,35 Automação de processos de negócios (BPA – de Business Process Automation, em inglês) 2,41 2,585 2,761 2,94 Plataformas de Desenvolvimento Multiexperiência (MDXP – de Multiexperience Development Platforms, em inglês) 2,08 2,508 2,999 3,56 Automação Robótica de Processos (RPA – de Robotic Process Automation, em inglês) 2,35 2,892 3,401 3,87 Plataformas de integração como serviço (iPaaS – de Integration Platform as a Service, em inglês) 4,68 5,668 6,668 7,83 Plataformas de automação e desenvolvimento para cidadãos (CADP – de Citizen Automation and Development Platforms, em inglês) 554 732 953 1,23 Outras tecnologias de desenvolvimento de low-code* 92 109 126 146 Total 18,49 22,46 26,86 31,94

*Outras tecnologias de desenvolvimento de low-code incluem ferramentas de desenvolvimento rápido de aplicações móveis (RMAD – de Rapid Mobile App Development, em inglês) e ferramentas de desenvolvimento rápido de aplicações (RAD – de Rapid Application Development, em inglês). As ferramentas RAD são utilizadas localmente e em aplicativos de desktop. Assim, o low-code é a evolução do RAD para os modelos em Nuvem e Serviços de Software como Serviço (SaaS – de Software as a Service, inglês). Observações: O Gartner define uma plataforma de aplicativo low-code como um LCAP que requer entrada de texto para fórmulas ou expressões simples. Além disso, ‘low-code’ não é um critério suficiente para tarefas como desenvolvimento cidadão, já que muitas tarefas complexas de configuração de ferramentas não têm código, mas ainda requerem habilidades especializadas. As colunas podem não somar aos totais mostrados devido ao arredondamento. Fonte: Gartner (dezembro de 2022)

Embora a vertical de Plataformas de Aplicações low-code seja o maior segmento de mercado, a oferta de Plataformas de Automação e Desenvolvimento para Cidadãos é que está projetada para crescer no ritmo mais rápido, com uma previsão de alta de 30,2% para 2023. Casos típicos de uso de CADP incluem fluxos de trabalho automatizados, criação de formulários baseados na Web, conexão de dados e conteúdo em várias aplicações de software como serviço e criação de relatórios e visualizações de dados.

“O alto custo de contratação de profissionais de tecnologia e uma crescente força de trabalho híbrida ou sem fronteiras contribuirão para a adoção de tecnologias low-code”, diz Jason Wong, Analista do Gartner. “Fortalecidos pelos recursos intuitivos, flexíveis e cada vez mais poderosos das ferramentas de desenvolvimento de low-code, especialistas em tecnologia e de negócios, assim como outras pessoas envolvidas com TI, estão desenvolvendo soluções leves para atender às necessidades de suas empresas para alcançar a maior produtividade, eficiência e agilidade.”

Segundo previsão do Gartner, até 2026, os desenvolvedores fora dos departamentos formais de TI representarão pelo menos 80% da base de usuários para ferramentas de desenvolvimento low-code, porcentagem bem acima dos 60% registrados em 2021.

Hiperautomação e capacidade de composição para impulsionar a adoção de low-code

O interesse na hiperautomação continua a crescer devido ao aumento das demandas de otimização operacional, resultado de pressões econômicas e de grandes lacunas de habilidades. Nesse contexto, o Gartner estima que os gastos com software que viabiliza a hiperautomação devem chegar a US$ 720 bilhões em 2023. Uma parte desses investimentos será direcionada para tecnologias de desenvolvimento de low-code, incluindo plataformas, sistemas de Automação Robótica de Processos, recursos para Desenvolvimento Multiexperiência e para Cidadãos, em ações para dar suporte à automação de processos, integração, análise de decisão e casos de uso de inteligência.

Os investimentos em tecnologias low-code que dão suporte à inovação e à capacidade de composição também crescerão à medida que as organizações identificarem e validarem fornecedores e estruturas que podem ser integrados. Assim, será exigida uma melhor reutilização dos recursos de negócios empacotados existentes para o desenvolvimento ágil de aplicações e com o objetivo de criar uma experiência de usuários personalizada para novos fluxos de trabalho e processos.

“As tecnologias de desenvolvimento low-code estão apoiando a capacidade de composição, permitindo a criação de soluções mais ágeis e resilientes”, destaca Wong. “Essas tecnologias podem ser usadas para compor e recompor componentes modulares e processos capazes de criar aplicações adaptativas e personalizadas às necessidades de negócios em constante mudança.”