NRF Expo acontece entre 15 a 17 de janeiro em Nova York

* Por: DINO - 22 de dezembro de 2022.

Com o tema ‘É a sua hora de avançar,’ NRF Expo 2023 – Retail’s Big Show, acontece entre os dias 15 a 17 de de janeiro de 2023 no Conference & Expo Jacob K. Javits Centro de Convenções em Nova York. Considerado pelo mercado importante evento do varejo mundial, a NRF apresenta anualmente as principais empresas do mercado varejista de diferentes países, reunindo cerca de 40 mil participantes, entre líderes dos mercados de varejo, tecnologia, finanças e negócios.

Com cerca de 800 expositores de todas as partes do mundo, a NRF está na vanguarda tecnológica, trazendo soluções e inovações para negócios de diferentes segmentos do varejo, como: vestuário, mercearia, alimentos, eletrônicos, lojas de departamento, cosméticos, etc.

Durante o evento, serão realizadas palestras e sessões de bate-papo com personalidades de renome como a ginasta americana Simone Biles, que irá debater sobre o empoderamento feminino e em como ela inspira a próxima geração a acessar todo o potencial ilimitado de mulheres e meninas.

Marcando presença em mais um ano no evento, a Opticon – multinacional especializada em soluções de alta tecnologia para estruturas varejistas, que tem como objetivo fomentar e promover seus produtos no mercado internacional: “Com foco nos leitores, coletores de dados e solução de precificação eletrônica, vamos mostrar ao mercado, como soluções podem proporcionar melhor experiência de compra para os clientes e flexibilidade ao varejo”, explica Jalale Farhat, dirigente da Opticon no Brasil.

O stand da empresa apresentará a experiência de compras dinâmicas através do Tap to Go, solução que segue a nova tendência mundial de compras de alta velocidade. O Tap to Go permite ao cliente pegar o produto que deseja, colocar em sua sacola e, apenas tocando o ESL com seu cartão da loja ou smartphone, através de tecnologia contactless, pagar suas compras apenas encostando o cartão na etiqueta de eletrônica de preços da gôndola, sem precisar enfrentar filas.

Conforme Jalale Farhat, Area Manager Latin America da Opticon: “Nossa participação tem como objetivos a construção de imagem, contato com os tomadores de decisão da indústria, bem como apresentar e demonstrar nossos produtos e soluções, apresentar protótipos para feedback do mercado, efetivamente, transparência do mercado, obter informações de mercado de concorrentes e clientes”.

“A importância da NRF Expo para o setor é imprescindível, pois aproxima as empresas e visitantes das tecnologias que estarão presentes no mercado varejista nos próximos anos e que oferece oportunidades únicas de networking e apresenta novas tecnologias e soluções inovadoras para o mercado, é essencial para o nosso negócio”, finaliza Jalale.