Remerge apresenta programa de parceria para ajudar as agências a dominar o marketing móvel para seus clientes baseados em aplicativos

* Por: DINO - 22 de dezembro de 2022.

A Remerge lançou hoje o Ativadores de agências – um programa de parceria que capacita as agências de mídia e marcas a atuarem como líderes qualificados no mercado de publicidade programática no aplicativo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221222005068/pt/

A Remerge, que ocupa o primeiro lugar mundial em campanhas de reengajamento móvel depois da Meta e Google, compartilhará o funcionamento interno de sua tecnologia e oferecerá workshops para equipar os membros com experiência em aumentar as receitas de aplicativos de seus clientes.

As primeiras agências a aderir ao programa são M&C Saatchi Performance, Headlight, Phiture, Lemmonet, WITHIN, Publicis’ Spark Foundry, juntamente com a Winclap, parceira de transformação do crescimento.

Steve Massaro, diretor de alianças de canais da Remerge:

“Estive em funções centradas em agências durante a maior parte da minha carreira e posso dizer que a relevância e influência dessas empresas no setor móvel nunca foram tão grandes. No ecossistema de aplicativos, onde novos formatos criativos, pressões econômicas e mudanças de privacidade estão constantemente alterando o cenário, o valor que nossos parceiros de agência trazem para nossos clientes compartilhados está se tornando cada vez mais evidente.

O programa de ativadores de agências da Remerge aumentará esse valor estratégico através de sessões educacionais personalizadas que se baseiam no conhecimento programático de nossos membros e os guiará por meio de inovações mais recentes. Estamos oferecendo masterclasses em áreas fundamentais do marketing móvel, que vão desde o incrementalismoàestratégia criativa, e muito mais.

Combinar este treinamento com acesso a benefícios logísticos e comerciais exclusivos deste programa já provou ser um êxito para nossos membros, que estão ajudando as equipes a explorar as soluções da Remerge para impulsionar o crescimento dos aplicativos de seus clientes”.

À medida que os gastos com anúncios programáticos sobem e as marcas fazem maiores investimentos em dispositivos móveis, os marqueteiros estãoàprocura de parceiros que possam ajudá-los a navegar no setor.

Pan Katsukis, cofundador e diretor executivo da Remerge:

“Estamos vendo mais marcas entrarem no espaço móvel e levarem a publicidade programática a sério. O marketing de desempenho e o desenvolvimento de níveis mais profundos de envolvimento no aplicativo são muitas vezes novos territórios para essas organizações. Estamos criando um ambiente onde as principais agências podem melhorar sua compreensão do mercado e aprender a escalar os negócios de seus clientes”.

Ativadores de agências está ativo nas Américas e expandirá para os mercados da Ásia-Pacífico, Europa, África e Oriente Médio.

Adrienne Rice, diretora de investimento em mídia da M&C Saatchi Performance:

“Os recentes desenvolvimentos de mercado dificultaram as empresas móveis a encontrar seu caminho no setor de publicidade programática e a tomar decisões informadas sobre onde alocar o orçamento para aumentar as receitas. O marketing de aplicativos é um conceito em rápida evolução, e nossos clientes precisam de parceiros que saibam como desbloquear seu potencial. O suporte especializado, os recursos e os benefícios que obtemos do programa de parceria de agências da Remerge garantem que podemos oferecer resultados para nossos clientes”.

Saiba mais sobre o programa de Ativadores de agências da Remerge.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221222005068/pt/

Videos:

https://mms.businesswire.com/media/20221222005068/pt/1671315/19/Remerge_Agency_Partnership_Program_Logos.mp4

Contato:

Para mais informações, contate: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE