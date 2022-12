Startup gaúcha libera calendário do RH 2023

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 22 de dezembro de 2022.

Endomarketing e RH são uma combinação fundamental para o relacionamento da empresa com seus colaboradores. O endomarketing é responsável por criar e manter uma boa imagem da empresa junto aos funcionários, além de promover ações que os engajem e os motivem a continuar trabalhando naquela organização. Já o RH tem como principal função gerenciar as pessoas que trabalham na empresa, desde o processo seletivo até a demissão. É importante que essas duas áreas trabalhem juntas para que haja um bom clima organizacional e um ambiente de trabalho saudável e produtivo.

O departamento de recursos humanos é voltado para as pessoas. Dessa forma, as ações e atividades desse setor são pensadas para o desenvolvimento dos profissionais e envolvimento dos colaboradores com a empresa. Usar as datas comemorativas para o RH são uma forma de movimentar toda a empresa para engajar e motivar os times.

Algumas datas comemorativas acontecem todos os anos e são bastante úteis para RH promover a imagem da marca. Mas é claro que nem todas as comemorações anuais são usadas, por isso é importante levar em conta a cultura organizacional de cada empresa na hora de escolher as datas comemorativas que o RH irá usar.

Segundo Thiarlei Macedo, CEO da Skeel – Recrutamento Inteligente, para escolher quais datas realmente valem a pena serem trabalhadas em cada empresa é preciso priorizar através de três pontos-chaves: cultura organizacional, relevância e necessidades estratégicas. Pensando nisso, a Skeel disponibilizou um calendário completo com todas as datas comemorativas nacionais, datas fixas de obrigações legais e principais eventos do setor de RH.