Florianópolis é o destino mais procurado pelos gaúchos no Réveillon

* Por: DINO - 23 de dezembro de 2022.

Florianópolis é o destino mais procurado pelos gaúchos para passar o Ano-Novo. É o que mostra um levantamento feito pela Embarca, plataforma para operadoras de transporte. A pesquisa contemplou a busca por passagens de ônibus com saída do Rio Grande do Sul de 2.450 usuários dentro do marketplace Embarca.ai, braço focado na venda de bilhetes da empresa.

A pesquisa aponta que as praias de Santa Catarina estão entre os três destinos favoritos dos gaúchos para passar o réveillon. Depois da capital catarinense, Garopaba (SC) e Imbituba (SC) são as cidades com mais procura no ranking, respectivamente. Já entre os locais mais buscados, no próprio Rio Grande do Sul, aparecem as cidades de Capão da Canoa na 4ª posição, seguido por Torres, que ocupa o 6º lugar entre os preferidos dos gaúchos para a virada de ano.

A Embarca é uma startup especializada em desenvolver soluções para mobilidade e se tornou no último ano um dos maiores marketplaces de passagens de ônibus do Brasil, reunindo 61% das companhias nacionais do segmento. Para datas de maior fluxo de passageiros, a empresa recomenda que a compra das passagens seja feita com antecedência de cerca de 15 dias.

“O litoral catarinense será a escolha turística de um grande público neste período. Como a demanda é grande, sempre recomendamos que as compras sejam feitas antecipadamente, para garantir seu lugar no ônibus, dia e horário que for mais conveniente. Além disso, nossa plataforma funciona com um algoritmo de precificação dinâmica, combinando tecnologia e informações de mercado. Quanto maior a antecipação, melhores serão os preços para o usuário”, recomenda o CEO da Embarca, Felipe Gulin.